Сколько могут зарабатывать студенты в Европе: где нужно разрешение на работу (инфографика) — Finance.ua

Европа — это одно из самых привлекательных направлений для молодых людей. Около 1,76 млн иностранцев приезжают в ЕС, чтобы получить высшее образование, что составляет 8,4% от общего числа студентов.
Выбирая место обучения, иностранные студенты учитывают многие факторы. Один из важнейших вопросов — смогут ли они работать во время учебы.
Иностранные студенты могут работать в 30 европейских странах, включая государства-члены ЕС, Великобританию, Норвегию и Исландию, при условии, что они получают высшее образование, пишет Euronews.
В одних странах разрешение на работу не нужно. В других разрешение нужно только для студентов из стран, не входящих в ЕС/ЕЭП.
Сколько часов могут работать студенты и сколько они могут заработать в месяц
StudiesIn.com проанализировал 30 европейских направлений с их возможностями для подготовки студентов. Исследователи сравнили условия работы, среднюю почасовую оплату и месячный заработок в разных странах. При этом не учитывалась плата за обучение, которая также может быть важным фактором для принятия студентами решения.
Не нужно разрешение на работу
В 14 из 30 стран иностранным студентам не требуется разрешение на работу. К ним относятся Великобритания, Франция, Ирландия, Швеция, Финляндия, Португалия, Болгария, Румыния, Венгрия, Польша, Словакия, Эстония, Латвия и Литва.
Это делает эти направления особенно привлекательными для студентов, желающих быстро начать работать без лишней бумажной волокиты.
Нужно разрешение
В Австрии, Бельгии, Дании, Греции и Италии разрешение на работу требуется только студентам из стран, не являющихся членами ЕС/ЕЭП.
В Чехии и Хорватии студентам не из ЕС также может потребоваться разрешение на работу в зависимости от каждого конкретного случая.
В восьми странах иностранные студенты должны получить разрешение на работу. Это Испания, Нидерланды, Словения, Норвегия, Мальта, Люксембург, Исландия и Кипр.
Подробно о разрешениях рассказываем в инфографике ниже:
Сколько может работать и зарабатывать студент в Европе
В большинстве европейских стран, представленных в списке, иностранные студенты могут работать не более 20 часов в неделю. В некоторых странах этот порог ниже, например, в Люксембурге (15 часов) и Нидерландах (16 часов). Во многих странах студентам разрешено работать больше часов и даже полный рабочий день во время летних или академических каникул.
Предполагаемая почасовая оплата труда варьируется от 3,32 евро в Болгарии до 18 евро в Люксембурге и 17−19 евро в Исландии. В половине стран заработная плата за час ниже 8 евро. В Венгрии студент получает в час 4,19 евро, в Эстонии — 4,30 евро, в Латвии — 4,47 евро, в Словакии — 4,69 евро.
Самая высокая оплата
(После Люксембурга и Исландии), в Норвегии — 16,86 евро. За ней следуют Дания (14,74 евро), Нидерланды (14,40 евро) и Великобритания (14,09 евро), где заработная плата превышает 14 евро в час.
Студенты в Великобритании могут зарабатывать до 977 фунтов стерлингов (1127 евро) в месяц.
В Германии и Испании эта цифра составляет около 1111 евро.
Во Франции иностранные студенты могут получать до 900 евро в месяц, а в Италии — от 600 до 750 евро.
