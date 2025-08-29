Как и кто может получить льготы на уплату земельного налога — Finance.ua
Как и кто может получить льготы на уплату земельного налога

Отдельные категории граждан имеют право на освобождение от уплаты земельного налога или предоставление налоговых льгот. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины (ст. 281) и другими нормативными актами.
Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

Кто может не платить земельный налог

Категории граждан, освобожденные от земельного налога (ст. 281 НКУ):
  1. лица с инвалидностью I и II группы;
  2. физические лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;
  3. пенсионеры (по возрасту);
  4. ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  5. граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.
Предельные нормы площади земель, на которые распространяется льгота:
  • для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — до 0,25 га, в поселках — до 0,15 га, в городах — до 0,10 га;
  • для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;
  • для строительства индивидуальных гаражей — до 0,01 га;
  • для ведения садоводства — до 0,12 га.

Льготы для владельцев земель/паев

Владельцы земель или паев, переданных в аренду плательщику единого налога 4 группы, на время аренды освобождаются от земельного налога.
Важно! Если у вас несколько участков одного вида использования, чтобы воспользоваться льготой, то:
  • до 1 мая подайте заявление в налоговую с указанием, на какие участки распространяется льгота;
  • если право на льготу появилось в течение года — подайте заявление в течение 30 дней.
Льгота начинает действовать с месяца, наступающего после подачи заявления (или со следующего налогового года, если пропущены сроки).
Если право на льготу утрачено — налог начинает начисляться со следующего месяца после утраты.

Льготы во время военного положения

Не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности):
  • на территориях активных боевых действий или временно оккупированных рф:
     — для физических лиц льгота действовала с 01.01.2022 по 31.12.2022,
     — для юридических лиц и физических лиц — с 01.03.2022 по 31.12.2022.
  • от 01.01.2023 года — с первого числа месяца начала и до последнего числа месяца завершения активных боевых действий/оккупации.
Даты определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, утвержденного Постановлением КМУ.
  • от 01.05.2024 — на территориях, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Земельные участки, подлежащие консервации или загрязненные взрывоопасными предметами

Владельцы земельных участков могут получить налоговую льготу по плате земельного налога, если их земля:
  • находится в консервации,
  • загрязнена взрывоопасными предметами,
  • признана непригодной для использования из-за угрозы такого загрязнения.
Решение о предоставлении льготы принимает сельский, поселковый, городской совет или военная/военно-гражданская администрация (далее — Советы).

Земельные участки в консервации

Налог не начисляется:
  • для земель государственной и коммунальной собственности — с первого числа месяца утверждение проекта консервации до конца месяца, где завершаются мероприятия по охране земель (по данным Государственного земельного кадастра);
  • для земель частной собственности — с момента внесения данных в кадастр о мерах по охране земель до конца месяца завершения мероприятий.
После завершения мероприятий налог возобновляется с первого числа следующего месяца.
Если данных у контролирующего органа нет, налог начисляется по данным, представленным плательщиком. В случае разногласий контролирующий орган пересчитывает сумму налога в течение 10 рабочих дней.

Земельные участки, загрязненные взрывоопасными предметами

Налог не начисляется за время, когда участок считается загрязненным согласно данным Государственного земельного кадастра:
  • с первого числа месяца, когда начинается обследование территории операторами противоминной деятельности;
  • до последнего числа месяца, когда участок признается пригодным для использования.
Для территорий с активными боевыми действиями или временной оккупацией этот период рассчитывается с месяца после завершения боевых действий или оккупации при условии подачи заявления владельцем и принятия решения Совета о льготах.
Налог возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором участок признан пригодным.

Земельные участки с потенциальной угрозой загрязнения

Налог не начисляется с первого числа месяца принятия Советом решения о предоставлении льготы (на основании заявления владельца) и до последнего числа месяца:
  • завершение срока действия льготы,
  • отмены решения,
  • начала обследования участка операторами противоминной деятельности
Если у контролирующего органа нет данных, налог начисляется по информации плательщика; в случае разногласий он корректируется в течение 10 рабочих дней.
Советы могут ежегодно принимать решение об индивидуальных налоговых льготах (с обязательным указанием кадастровых номеров) по заявлению плательщика.
Земельные участки, на которых объекты жилой и/или нежилой недвижимости уничтожены в результате боевых действий:
Информация об уничтоженных объектах должна быть внесена в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.
Не начисляется и не оплачивается плата за землю за земельные участки в пределах площадей:
  • для физических лиц — владельцев уничтоженных объектов жилой недвижимости:
     — в селах — не более 0,25 га,
     — в поселках — не более 0,15 га,
     — в городах — не более 0,1 га.
  • для физических лиц — владельцев уничтоженных объектов нежилой недвижимости:
     — 100% площади земельного участка — если площадь уничтоженного объекта жилой и нежилой недвижимости больше или равна 1/3 общей площади земельного участка, на котором был расположен такой объект;
  • — 50% площади — если такая площадь не превышает 1/3.
Плата за землю не начисляется и не уплачивается:
  • с месяца уничтожения недвижимости согласно Реестру поврежденного имущества,
  • до последнего числа месяца восстановления недвижимости, отмены военного положения, но не позднее 01.01.2026.
Светлана Вышковская
