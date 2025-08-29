Как и кто может получить льготы на уплату земельного налога — Finance.ua

Как и кто может получить льготы на уплату земельного налога Сегодня 08:26 — Личные финансы

Как и кто может получить льготы на уплату земельного налога

Отдельные категории граждан имеют право на освобождение от уплаты земельного налога или предоставление налоговых льгот. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины (ст. 281) и другими нормативными актами.

Кто может не платить земельный налог

Категории граждан, освобожденные от земельного налога (ст. 281 НКУ):

лица с инвалидностью I и II группы; физические лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет; пенсионеры (по возрасту); ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»; граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Предельные нормы площади земель, на которые распространяется льгота:

для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — до 0,25 га, в поселках — до 0,15 га, в городах — до 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;

для строительства индивидуальных гаражей — до 0,01 га;

для ведения садоводства — до 0,12 га.

Льготы для владельцев земель/паев

Владельцы земель или паев, переданных в аренду плательщику единого налога 4 группы, на время аренды освобождаются от земельного налога.

Важно! Если у вас несколько участков одного вида использования, чтобы воспользоваться льготой, то:

до 1 мая подайте заявление в налоговую с указанием, на какие участки распространяется льгота;

если право на льготу появилось в течение года — подайте заявление в течение 30 дней.

Льгота начинает действовать с месяца, наступающего после подачи заявления (или со следующего налогового года, если пропущены сроки).

Если право на льготу утрачено — налог начинает начисляться со следующего месяца после утраты.

Льготы во время военного положения

Не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности):

на территориях активных боевых действий или временно оккупированных рф:

— для физических лиц льгота действовала с 01.01.2022 по 31.12.2022,

— для юридических лиц и физических лиц — с 01.03.2022 по 31.12.2022.

от 01.01.2023 года — с первого числа месяца начала и до последнего числа месяца завершения активных боевых действий/оккупации.

Даты определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, утвержденного Постановлением КМУ.

от 01.05.2024 — на территориях, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Земельные участки, подлежащие консервации или загрязненные взрывоопасными предметами

Владельцы земельных участков могут получить налоговую льготу по плате земельного налога, если их земля:

находится в консервации,

загрязнена взрывоопасными предметами,

признана непригодной для использования из-за угрозы такого загрязнения.

Решение о предоставлении льготы принимает сельский, поселковый, городской совет или военная/военно-гражданская администрация (далее — Советы).

Земельные участки в консервации

Налог не начисляется:

для земель государственной и коммунальной собственности — с первого числа месяца утверждение проекта консервации до конца месяца, где завершаются мероприятия по охране земель (по данным Государственного земельного кадастра);

для земель частной собственности — с момента внесения данных в кадастр о мерах по охране земель до конца месяца завершения мероприятий.

После завершения мероприятий налог возобновляется с первого числа следующего месяца.

Если данных у контролирующего органа нет, налог начисляется по данным, представленным плательщиком. В случае разногласий контролирующий орган пересчитывает сумму налога в течение 10 рабочих дней.

Земельные участки, загрязненные взрывоопасными предметами

Налог не начисляется за время, когда участок считается загрязненным согласно данным Государственного земельного кадастра:

с первого числа месяца, когда начинается обследование территории операторами противоминной деятельности;

до последнего числа месяца, когда участок признается пригодным для использования.

Для территорий с активными боевыми действиями или временной оккупацией этот период рассчитывается с месяца после завершения боевых действий или оккупации при условии подачи заявления владельцем и принятия решения Совета о льготах.

Налог возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором участок признан пригодным.

Земельные участки с потенциальной угрозой загрязнения

Налог не начисляется с первого числа месяца принятия Советом решения о предоставлении льготы (на основании заявления владельца) и до последнего числа месяца:

завершение срока действия льготы,

отмены решения,

начала обследования участка операторами противоминной деятельности

Если у контролирующего органа нет данных, налог начисляется по информации плательщика; в случае разногласий он корректируется в течение 10 рабочих дней.

Советы могут ежегодно принимать решение об индивидуальных налоговых льготах (с обязательным указанием кадастровых номеров) по заявлению плательщика.

Земельные участки, на которых объекты жилой и/или нежилой недвижимости уничтожены в результате боевых действий:

Информация об уничтоженных объектах должна быть внесена в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Не начисляется и не оплачивается плата за землю за земельные участки в пределах площадей:

для физических лиц — владельцев уничтоженных объектов жилой недвижимости:

— в селах — не более 0,25 га,

— в поселках — не более 0,15 га,

— в городах — не более 0,1 га.

для физических лиц — владельцев уничтоженных объектов нежилой недвижимости:

— 100% площади земельного участка — если площадь уничтоженного объекта жилой и нежилой недвижимости больше или равна 1/3 общей площади земельного участка, на котором был расположен такой объект;

— 100% площади земельного участка — если площадь уничтоженного объекта жилой и нежилой недвижимости больше или равна 1/3 общей площади земельного участка, на котором был расположен такой объект; — 50% площади — если такая площадь не превышает 1/3.

Плата за землю не начисляется и не уплачивается:

с месяца уничтожения недвижимости согласно Реестру поврежденного имущества,

до последнего числа месяца восстановления недвижимости, отмены военного положения, но не позднее 01.01.2026.

