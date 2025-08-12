Цены на землю в Украине стремительно растут: сколько сейчас стоит гектар — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на землю в Украине стремительно растут: сколько сейчас стоит гектар

Аграрный рынок
17
Цены на землю в Украине стремительно растут: сколько сейчас стоит гектар
Цены на землю в Украине стремительно растут: сколько сейчас стоит гектар
В июле 2025 года средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляла 69 628 гривен, тогда как в июне его стоимость находилась на уровне 60 789 гривен.
Об этом свидетельствует база данных Opendatabot.
Отметим также, что в июле прошлого года средняя цена на гектар составляла 51 600 гривен.
Растет и площадь проданных земель. В прошлом месяце она составляла 21 611 га, в то время как в июне этот показатель находился на уровне 20 852 га. В июле прошлого года было продано 20 068 га.
Читайте также
Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области, где цена гектара составляет 180 137 гривен. Также высокие цены наблюдаются в центральной части Украины.
Самые низкие цены на землю можно видеть в прифронтовых регионах. Так, в Донецкой области земля стоит 30 665 грн/га. Несколько более высокие цены наблюдаются в Запорожской области — здесь земля стоит 35 246 грн/га.

Справка Finance.ua:

  • украинская земля — актив уникальный. По словам эксперта, если сравнивать с недвижимостью, то это, условно говоря, квартира на Печерске в 90-е годы. То есть, она имеет чрезвычайные характеристики по качеству и количеству: 6-е место в мире по пахоте и 4-е по чернозему. И это все сконцентрировано на относительно небольшой территории;
  • сделки по купле-продаже земли остаются одними из самых распространенных на рынке недвижимости Украины. Однако не вся земля может свободно продаваться — законодательство устанавливает ряд ограничений, которые обязательно следует учитывать обеим сторонам сделки. Рассказываем, какие категории земель запрещено продавать.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems