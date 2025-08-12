Цены на землю в Украине стремительно растут: сколько сейчас стоит гектар — Finance.ua

Цены на землю в Украине стремительно растут: сколько сейчас стоит гектар Сегодня 21:02 — Аграрный рынок

В июле 2025 года средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляла 69 628 гривен, тогда как в июне его стоимость находилась на уровне 60 789 гривен.

Отметим также, что в июле прошлого года средняя цена на гектар составляла 51 600 гривен.

Растет и площадь проданных земель. В прошлом месяце она составляла 21 611 га, в то время как в июне этот показатель находился на уровне 20 852 га. В июле прошлого года было продано 20 068 га.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области, где цена гектара составляет 180 137 гривен. Также высокие цены наблюдаются в центральной части Украины.

Самые низкие цены на землю можно видеть в прифронтовых регионах. Так, в Донецкой области земля стоит 30 665 грн/га. Несколько более высокие цены наблюдаются в Запорожской области — здесь земля стоит 35 246 грн/га.

украинская земля — актив уникальный. По словам эксперта, если сравнивать с недвижимостью, то это, условно говоря, квартира на Печерске в 90-е годы. То есть, она имеет чрезвычайные характеристики по качеству и количеству: 6-е место в мире по пахоте и 4-е по чернозему. И это все сконцентрировано на относительно небольшой территории;

сделки по купле-продаже земли остаются одними из самых распространенных на рынке недвижимости Украины. Однако не вся земля может свободно продаваться — законодательство устанавливает ряд ограничений, которые обязательно следует учитывать обеим сторонам сделки. Рассказываем, какие категории земель запрещено продавать.

