Области-лидеры по уплате земельного налога в 2025 году

Плательщики Днепропетровской области и Киева уплатили более трети всех поступлений земельного налога за 10 месяцев 2025 года. В местные бюджеты Днепропетровской области поступило 6,7 млрд грн, а в бюджет столицы 5,3 млрд грн.

Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Динамика поступлений

Итого за 10 месяцев местные бюджеты получили 37,7 млрд грн платы за землю. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 15,3%, что составляет прирост в 5 млрд грн.

Также среди лидеров по сумме поступлений:

Одесская обл. получила 3,3 млрд грн;

Львовская обл. получила 2,6 млрд грн.

Карнаух отметила, что земельный налог — один из наиболее стабильных источников наполнения местных бюджетов. Она объяснила, что эти средства работают на общины и направляются на реализацию инфраструктурных и социальных проектов.

Кто платит земельный налог

Налог платят владельцы земельных участков и землепользователи. Это касается лиц, владеющих землей в частной собственности или пользующихся ею на правах аренды или постоянного пользования.

Как определяют сумму налога

Размер налога устанавливает местный совет. Он зависит от целевого назначения участка, нормативной денежной оценки земли и ставок, утвержденных в общине.

Плательщики получают информацию о начислении в налоговом уведомлении о решении. Она также отображается в электронном кабинете плательщика.

Сроки оплаты

Физические лица платят налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления. Юридические лица платят налог ежемесячно.

В случае несвоевременной уплаты начисляются штрафы и пеня, а долг может стать основанием для применения мер взыскания. Для общин просрочка означает недополученные средства на базовые нужды.

Удобнее уплатить налог через электронный кабинет плательщика. В нем можно посмотреть сумму начислений и произвести оплату онлайн.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал о правилах подачи налоговой декларации по плате за землю для физических лиц — предпринимателей. Декларацию подает только тот ФЛП, на которого оформлены земельные участки. Речь идет о случаях, когда именно на ФЛП зарегистрировано право собственности, постоянного пользования или аренды земельного участка. Предприниматель обязан ежегодно подавать декларацию до 20 февраля по месту нахождения земли.

