В Украине уже собрано более 50 млн тонн зерновых
По состоянию на 21 ноября в Украине собрано 50 928,8 тыс. тонн зерновых культур на площади 10 228,7 тыс. га. Обмолочено 88% посевных площадей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Собрано:
- Пшеницы — 22 960,2 тыс. тонн на площади 5051,6 тыс. га.
- Ячменя — 5 419,1 тыс. тонн на площади 1 360,9 тыс. га.
- Гороха — 672,5 тыс. тонн на площади 275,1 тыс. га.
- Кукурузы — 20 836,0 тыс. тонн на площади 3 118,4 тыс. га, что составляет 71% засеянных площадей.
Других зерновых и зернобобовых убрано 896,5 тыс. тонн на площади 327,6 тыс. га.
Масличные культуры
Также масличных культур на 21 ноября собрано 17 049,7 тыс. тонн. В частности:
- Подсолнечника — 9 010,0 тыс. тонн на площади 4 794,9 тыс. га.
- Сои — 4722,9 тыс. тонн на площади 1 989,0 тыс. га.
- Рапса — 3 316,7 тыс. тонн на площади 1 260,2 тыс. га.
Итого подсолнечника собрано с 92% засеянных площадей, сои — 96%, сбор рапса завершен.
Сахарной свеклы уже выкопано 9 963,1 тыс. тонн на площади 186,6 тыс. га, что составляет 94% засеянных площадей.
