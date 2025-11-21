В Украине уже собрано более 50 млн тонн зерновых Вчера 21:33 — Аграрный рынок

По состоянию на 21 ноября в Украине собрано 50 928,8 тыс. тонн зерновых культур на площади 10 228,7 тыс. га. Обмолочено 88% посевных площадей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Собрано:

Пшеницы — 22 960,2 тыс. тонн на площади 5051,6 тыс. га.

Ячменя — 5 419,1 тыс. тонн на площади 1 360,9 тыс. га.

Гороха — 672,5 тыс. тонн на площади 275,1 тыс. га.

Кукурузы — 20 836,0 тыс. тонн на площади 3 118,4 тыс. га, что составляет 71% засеянных площадей.

Других зерновых и зернобобовых убрано 896,5 тыс. тонн на площади 327,6 тыс. га.

Масличные культуры

Также масличных культур на 21 ноября собрано 17 049,7 тыс. тонн. В частности:

Подсолнечника — 9 010,0 тыс. тонн на площади 4 794,9 тыс. га.

Сои — 4722,9 тыс. тонн на площади 1 989,0 тыс. га.

Рапса — 3 316,7 тыс. тонн на площади 1 260,2 тыс. га.

Итого подсолнечника собрано с 92% засеянных площадей, сои — 96%, сбор рапса завершен.

Сахарной свеклы уже выкопано 9 963,1 тыс. тонн на площади 186,6 тыс. га, что составляет 94% засеянных площадей.

