Ветеранам будут предоставлять по 2 га земли из новосозданного Резервного фонда

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 10027 по обеспечению реализации права участников боевых действий и семей погибших Защитников и Защитниц Украины на получение земельных участков из государственной и коммунальной собственности.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член аграрного комитета ВР Сергей Лабазюк в Telegram-канале.

Что предусматривает законопроект

Документ предлагает создание резервного фонда сельскохозяйственных земель. Его объем может составлять до 20% площади всех сельскохозяйственных угодий, находившихся в постоянном использовании предприятий, учреждений и организаций, подлежащих приватизации.

Законопроект направлен на формирование отдельного земельного ресурса, из которого могут предоставляться участки определенным категориям граждан.

Кому планируют передавать землю

Из резервного фонда предусматривается безвозмездная передача в частную собственность земельных участков площадью до 2 га.

Право на получение таких участков будут иметь участники боевых действий в соответствии с пунктами 19−25 части 1 статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в 2025 году рынок сельхозземель в Украине продолжал активный рост, главным образом благодаря вступлению на рынок юридических лиц и стабилизации спроса в тыловых регионах. В долларовом эквиваленте цены выросли на 10−15% по сравнению с 2024 годом.

Изменения средней цены за гектар в Украине происходили умеренно, но и ощутимо:

Центральные и Западные области — 2,000 — 2,800 долларов (декабрь 2024 года 1,800 — 2,500 долларов). Рост +10−15%

Северные и Восточные области — 1,200 — 1,800 долларов (декабрь 2024 года 1,000 — 1,500 долларов). Умеренный рост/стагнация

Средняя цена по стране — 1,700 — 2,200 долларов (декабрь 2024 года 1,500 — 2,000 долларов). Рост +10%.

