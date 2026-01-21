0 800 307 555
Экспорт украинской органической продукции: сколько покупает ЕС

Аграрный рынок
24
Доля Европы в экспорте украинской органической продукции за 2024 год составляет 93%.
Украинский органический рынок остается преимущественно экспортно ориентированным. Доля Европы в экспорте украинской органической продукции за 2024 год составляет 93%, страны Северной Америки покупают 6% такой продукции, Азия — 2%.
Об этом заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий по результатам международной конференции.
«Мы активно работаем над развитием внутреннего потребления, но объективно понимаем, что именно экспорт будет формировать основную долю рынка», — отметил он.
Высоцкий подчеркнул, что Европейский Союз остается ключевым рынком. Украина стабильно входит в топ-поставщиков органической продукции в ЕС, и правительство делает все, чтобы это лидерство сохранить.
В 2024 году на внешние рынки Украина отправила 243 тыс. т органической продукции на $141 млн.
В течение 2018−2024 годов экспорт органической продукции в ЕС превышал 170 тыс. т. В номенклатуре — кукуруза, пшеница, соя, подсолнечник и продукты его переработки, пшено, ягоды, мед и т. д.
Напомним, что на Украине стартовала программа от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (Food and Agriculture Organization, FAO). Она предусматривает предоставление гражданам денежной помощи в $1500. Специальная программа направлена ​​на агропроизводителей, а именно малых фермеров в пострадавших от боевых действий регионах.

Кому доступна программа

  • Программа ориентирована на фермеров, которые возделывают от 10 до 150 гектаров земли и пострадали от войны.
  • Предпочтение отдается хозяйствам, возглавляемым женщинами.
Для участия следует подать заявку через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 31 января 2026 года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АгрорынокАграрииАгробизнес
