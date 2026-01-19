Украинские фермеры могут получить $1500 помощи Сегодня 07:37 — Аграрный рынок

Украинские фермеры могут получить $1500 помощи

На Украине стартовала программа от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (Food and Agriculture Organization, FAO).

Она предусматривает предоставление гражданам денежной помощи в $1500.

Как говорится в сообщении ФАО, специальная программа направлена ​​на агропроизводителей, а именно малых фермеров в пострадавших от боевых действий регионах.

Что известно о помощи

Агропроизводители из Днепропетровской и Черниговской областей получат 300 000 долларов США для проведения весенней посевной кампании.

получат 300 000 долларов США для проведения весенней посевной кампании. В рамках ваучерной системы 200 фермеров получат по $1500 в гривневом эквиваленте на приобретение качественных семян зерновых и минеральных удобрений.

Кому доступна программа

Программа ориентирована на фермеров, которые возделывают от 10 до 150 гектаров земли и пострадали от войны.

Предпочтение отдается хозяйствам, возглавляемым женщинами.

до 31 января 2026 года. Для участия следует подать заявку через Государственный аграрный реестр (ГАР)

Ранее мы сообщали , что в Украине впервые выплатили компенсацию фермеру, который разминировал участок за свой счет.

