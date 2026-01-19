0 800 307 555
Украинские фермеры могут получить $1500 помощи

На Украине стартовала программа от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (Food and Agriculture Organization, FAO).
Она предусматривает предоставление гражданам денежной помощи в $1500.
Как говорится в сообщении ФАО, специальная программа направлена ​​на агропроизводителей, а именно малых фермеров в пострадавших от боевых действий регионах.

Что известно о помощи

  • Агропроизводители из Днепропетровской и Черниговской областей получат 300 000 долларов США для проведения весенней посевной кампании.
  • В рамках ваучерной системы 200 фермеров получат по $1500 в гривневом эквиваленте на приобретение качественных семян зерновых и минеральных удобрений.
Кому доступна программа

  • Программа ориентирована на фермеров, которые возделывают от 10 до 150 гектаров земли и пострадали от войны.
  • Предпочтение отдается хозяйствам, возглавляемым женщинами.
Для участия следует подать заявку через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 31 января 2026 года.
Ранее мы сообщали, что в Украине впервые выплатили компенсацию фермеру, который разминировал участок за свой счет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ФермерствоСельское хозяйствоДеньги
