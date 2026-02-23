Украина уже отправила на экспорт более 21 млн т зерна Сегодня 04:37 — Аграрный рынок

Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2025/26 МГ по состоянию на 20 февраля составил около 21,2 млн т, что на 7 млн ​​т, или 25% меньше показателя прошлого сезона.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Так, пшеницы отправлено на экспорт 8,8 млн т. Это на 2,9 млн т, или на 25% меньше объемов этого года.

Поставка ячменя на внешние рынки составляет более 1,35 млн т. Уменьшение относительно показателя на эту же дату прошлого сезона составляет 36%.

Рожь отправляли на экспорт в объеме 0,2 тыс. т, что в десятки раз меньше прошлогодних 10,8 тыс. т.

Кукурузы экспортировано 10,7 млн ​​т, что на 23% меньше отгрузок в прошлом сезоне.

Экспорт муки из Украины составил 41,8 тыс. т, что на 14% меньше прошлогоднего показателя.

Для справки: в 2024/25 МГ экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 40,6 млн т: пшеницы — 15,7 млн ​​т; ячменя — 2,3 млн т; ржи — 10,8 тыс. т; кукурузы — 22 млн т; муки — 71,1 тыс. т.

