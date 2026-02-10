ТОП-3 изменений в бронировании аграриев Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

ТОП-3 изменений в бронировании аграриев

В конце прошлого года были утверждены изменения в Критерии, определяющие предприятия, имеющие важное значение для отраслей национальной экономики. Этим приказом существенно изменены правила бронирования и для аграриев.

Наиболее существенное требование — об увеличении вдвое площади обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения с 500 га до 1000 га.

Второе изменение относительно годового дохода

, который тоже увеличили в два раза. Ранее предприятие признавалось критически важным, если оно экономически активно с объемом годового дохода не менее 20 млн грн, теперь этот показатель составляет 40 млн грн. Это нововведение будет иметь наибольшее влияние на зернотрейдеров, поскольку ранее они подтверждали свой критически важный статус преимущественно через показатели экономической активности. Третье изменение. Министерство упразднило абзац 4 п.п. 1 п. 4, а именно предприятие могло быть признано критически важным, если сумма уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий отчетный квартал составляет не менее 324 тыс. грн. Это решение коснется компаний, которые не обрабатывают землю и не имеют значительного дохода, к примеру, элеваторы.

Эти изменения были приняты перед новым годом не просто так, ведь большинство предприятий подавали документы в период января — февраля 2025 года и получали статус критически важного на один год, и те предприятия, которые не успели в 2025 году повторно подать документы для подтверждения статуса критически важного, отныне будут подавать документы по новым критериям, которые увеличены вдвое, а времени для переподготовки у предприятий осталось мало.

Следовательно, для подтверждения статуса критически важного предприятия в области сельского хозяйства необходимо соответствовать двум критериям, а именно по основному виду деятельности КВЭД (из перечня п.п. 2 п. 4 Приказа Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины) и соответствовать одному из трех пунктов:

возделывают угодья сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1000 га для осуществления сельскохозяйственной деятельности, или

возделывают угодья с многолетними насаждениями на площади не менее 50 га для производства продукции плодовых, находящихся на балансе предприятия, или

экономически активны с объемом годового дохода (чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)) не менее 40 млн грн.

Обязательные требования, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины № 76, тоже претерпели изменения.

Если пункт об отсутствии задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты остался без изменений, то размер начисленной средней заработной платы застрахованных лиц — работников был увеличен.

В связи с повышением минимальной заработной платы с 2026 меняется и минимальный уровень средней зарплаты для получения статуса критически важного предприятия. Если в 2025 году средний уровень зарплаты был 20 тыс. грн, с 2026 года этот уровень поднимается до 21 617,50 грн.

