Аграрный экспорт: рынок ЕС остается ключевым, география поставок расширяется

Агропродукция продолжает оставаться основой украинского экспорта, в то же время его география постепенно диверсифицируется.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью РБК-Украина

Общий объем

В 2025 году общий объем аграрного экспорта Украины составил 22,6 млрд долларов, что составляет около 56% всего экспорта страны.

Крупнейшим торговым партнером в агросекторе остается Европейский Союз, однако его доля постепенно уменьшается.

«ЕС остается ключевым партнером, но экспортная география становится более сбалансированной. Если в 2024 году доля ЕС в агроэкспорте составила 52,1%, то по итогам 2025 года — уже 47,5%. Это означает, что растет роль рынков Азии, Африки и Ближнего Востока», — отметил Тарас Высоцкий.

Одним из факторов изменения структуры экспорта стало возвращение в июне 2025 года в квотный режим торговли с ЕС, который будет действовать и в 2026 году.

По итогам 2025 года экспорт агропродукции в Евросоюз сократился на 2,1 млрд долларов по сравнению с 2024 годом. В то же время, на динамику влияют и рыночные факторы — цены и спрос.

В частности, на 40% сократилась валютная выручка на кукурузу, несмотря на то, что эта культура может экспортироваться в ЕС без квотных ограничений.

Украина наращивает присутствие

На рынках Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

Среди ключевых направлений — Индия, Китай, Южная Корея, Индонезия, Бангладеш и Вьетнам, а также страны субсахарской Африки и Центральной Азии.

Эти рынки имеют другую экономику поставок, чем в ЕС. Там более мягкие требования, но больше ценовые колебания.

Эти подходы к расширению рынков отчетливо отражены в региональном распределении экспорта.

В 2025 году агроэкспорт Украины:

10,7 млрд долларов — ЕС,

4,4 млрд долларов — Ближний Восток,

2,8 млрд долларов — страны Африки,

1,7 млрд долларов — Юго-Восточная Азия.

Крупнейшими отдельными рынками сбыта остаются Египет, Нидерланды, Италия, Испания, Польша и Турция.

