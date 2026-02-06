Аграрный экспорт: рынок ЕС остается ключевым, география поставок расширяется
Агропродукция продолжает оставаться основой украинского экспорта, в то же время его география постепенно диверсифицируется.
Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью РБК-Украина.
Общий объем
В 2025 году общий объем аграрного экспорта Украины составил 22,6 млрд долларов, что составляет около 56% всего экспорта страны.
Крупнейшим торговым партнером в агросекторе остается Европейский Союз, однако его доля постепенно уменьшается.
«ЕС остается ключевым партнером, но экспортная география становится более сбалансированной. Если в 2024 году доля ЕС в агроэкспорте составила 52,1%, то по итогам 2025 года — уже 47,5%. Это означает, что растет роль рынков Азии, Африки и Ближнего Востока», — отметил Тарас Высоцкий.
Одним из факторов изменения структуры экспорта стало возвращение в июне 2025 года в квотный режим торговли с ЕС, который будет действовать и в 2026 году.
По итогам 2025 года экспорт агропродукции в Евросоюз сократился на 2,1 млрд долларов по сравнению с 2024 годом. В то же время, на динамику влияют и рыночные факторы — цены и спрос.
В частности, на 40% сократилась валютная выручка на кукурузу, несмотря на то, что эта культура может экспортироваться в ЕС без квотных ограничений.
Украина наращивает присутствие
- На рынках Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.
- Среди ключевых направлений — Индия, Китай, Южная Корея, Индонезия, Бангладеш и Вьетнам, а также страны субсахарской Африки и Центральной Азии.
- Эти рынки имеют другую экономику поставок, чем в ЕС. Там более мягкие требования, но больше ценовые колебания.
Эти подходы к расширению рынков отчетливо отражены в региональном распределении экспорта.
В 2025 году агроэкспорт Украины:
- 10,7 млрд долларов — ЕС,
- 4,4 млрд долларов — Ближний Восток,
- 2,8 млрд долларов — страны Африки,
- 1,7 млрд долларов — Юго-Восточная Азия.
Крупнейшими отдельными рынками сбыта остаются Египет, Нидерланды, Италия, Испания, Польша и Турция.
Поделиться новостью
Также по теме
Аграрный экспорт: рынок ЕС остается ключевым, география поставок расширяется
ТОП-10 компаний, владеющих крупнейшими массивами земли в Украине
Как получить 7−10 млн гривен грантовой поддержки для развития садов и теплиц — подробности
россия вывезла с ВОТ зерна в 2025 году на $400 миллионов — разведка
Какую сельхозтехнику покупали украинские аграрии в 2025 году (инфографика)
Украина распределила 100 тыс. тонн квоты на экспорт сахара в ЕС