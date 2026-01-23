0 800 307 555
Украина распределила 100 тыс. тонн квоты на экспорт сахара в ЕС

Аграрный рынок
23
Министерство экономики распределило объем тарифной квоты на экспорт сахара в страны Европейского Союза на 2026 год.
Общий объем квоты составляет 100 тыс. тонн и распределен между 16 украинскими производителями.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Распределение квоты осуществлено пропорционально фактическим объемам производства сахара каждым экспортером за январь — декабрь 2025 года.
Название субъекта внешнеэкономической деятельности и объем квоты в тоннах:
  • ООО «Радеховский сахар» — 32 595,7 т;
  • ООО «Сахарноагропром» — 22 411,4 т;
  • ООО «ПК «Заря Подолья» — 8 690,9 т;
  • ЧАО «Теофипольский сахарный завод» — 6 240,5 т;
  • ЧАО «ПК «Подолье» — 5 943,9 т;
  • ЧП «Агро-экспресс-сервис» — 4 172,2 т;
  • ООО «Староконстантиновсахар» — 3 068,9 т;
  • ООО «Шамраевский сахар» — 2 884,0 т;
  • ООО «Шепетовкасахар» — 2 775,4 т;
  • ООО «Панда» — 2 580,7 т;
  • ООО «Сигнет-центр» — 1 963,2 т;
  • ООО «Агрокомплекс «Зеленая долина» — 1 679,9 т;
  • ООО «Краевид» — 1 563,5 т;
  • ООО «Александрийский сахарный завод» — 1 448,1 т;
  • ООО «Юзефо-Николаевская АПК» — 1 057,5 т;
  • ООО «Призма-1» — 924,2 т.
«Это решение будет способствовать прозрачному и пропорциональному доступу отечественных производителей к рынку Европейского Союза в соответствии с их производственными мощностями в 2025 году», — заключает пресс-служба.
По материалам:
Finance.ua
