Посевная-2026 будет стоить аграриям на 15% дороже прошлогодней

Стоимость посевной кампании для украинских аграриев вырастет примерно на 15% по сравнению с прошлым годом и составит около 700 млрд грн ($17 млрд).

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Денис Марчук.

«Сложности, которые возникают, — это то, что в этом сезоне посевная кампания будет дороже. В совокупности где-то порядка 700 млрд грн будет стоить для украинских товаропроизводителей подход к этим работам. Соответственно, это будет отражаться в конечном варианте на цене на продукты питания», — отметил эксперт.

По его информации, основной причиной удорожания является рост цен на топливо (на 10−15%), минеральные удобрения (на 20%), средства защиты растений и семян. Это приведет к росту цен на конечный продукт питания в пределах 3−5%.

Марчук также добавил, что из-за погодных условий и наличия снежного покрова в отдельных регионах посевная начнется с опозданием примерно на две недели. Вместе с тем на юге страны работы уже активно продолжаются.

Структура посевов остается преимущественно традиционной: подсолнечник, кукуруза, яровая пшеница, ячмень, соя и гречка. В то же время из-за изменения климата аграрии все чаще экспериментируют с нишевыми культурами, в том числе с нутом.

