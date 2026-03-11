0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Посевная-2026 будет стоить аграриям на 15% дороже прошлогодней

Аграрный рынок
26
Посевная-2026 будет стоить аграриям на 15% дороже прошлогодней
Посевная-2026 будет стоить аграриям на 15% дороже прошлогодней
Стоимость посевной кампании для украинских аграриев вырастет примерно на 15% по сравнению с прошлым годом и составит около 700 млрд грн ($17 млрд).
Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Денис Марчук.
Читайте также
«Сложности, которые возникают, — это то, что в этом сезоне посевная кампания будет дороже. В совокупности где-то порядка 700 млрд грн будет стоить для украинских товаропроизводителей подход к этим работам. Соответственно, это будет отражаться в конечном варианте на цене на продукты питания», — отметил эксперт.
По его информации, основной причиной удорожания является рост цен на топливо (на 10−15%), минеральные удобрения (на 20%), средства защиты растений и семян. Это приведет к росту цен на конечный продукт питания в пределах 3−5%.
Читайте также
Марчук также добавил, что из-за погодных условий и наличия снежного покрова в отдельных регионах посевная начнется с опозданием примерно на две недели. Вместе с тем на юге страны работы уже активно продолжаются.
Структура посевов остается преимущественно традиционной: подсолнечник, кукуруза, яровая пшеница, ячмень, соя и гречка. В то же время из-за изменения климата аграрии все чаще экспериментируют с нишевыми культурами, в том числе с нутом.
По материалам:
open4business
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems