Посевная-2026 будет стоить аграриям на 15% дороже прошлогодней
Стоимость посевной кампании для украинских аграриев вырастет примерно на 15% по сравнению с прошлым годом и составит около 700 млрд грн ($17 млрд).
Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Денис Марчук.
«Сложности, которые возникают, — это то, что в этом сезоне посевная кампания будет дороже. В совокупности где-то порядка 700 млрд грн будет стоить для украинских товаропроизводителей подход к этим работам. Соответственно, это будет отражаться в конечном варианте на цене на продукты питания», — отметил эксперт.
По его информации, основной причиной удорожания является рост цен на топливо (на 10−15%), минеральные удобрения (на 20%), средства защиты растений и семян. Это приведет к росту цен на конечный продукт питания в пределах 3−5%.
Читайте также
Марчук также добавил, что из-за погодных условий и наличия снежного покрова в отдельных регионах посевная начнется с опозданием примерно на две недели. Вместе с тем на юге страны работы уже активно продолжаются.
Структура посевов остается преимущественно традиционной: подсолнечник, кукуруза, яровая пшеница, ячмень, соя и гречка. В то же время из-за изменения климата аграрии все чаще экспериментируют с нишевыми культурами, в том числе с нутом.
Поделиться новостью
Также по теме
Посевная-2026 будет стоить аграриям на 15% дороже прошлогодней
Как может снизиться в сезоне 2026/27 валовой сбор зерна — прогноз
Фермеры инициируют изменения в законодательство в отношении 500 тысяч гектаров земель постоянного пользования
Почему госрегистраторы отказывают фермерам в регистрации прав на землю, несмотря на решения Верховного суда
Украина уже отправила на экспорт более 21 млн т зерна
Правительство хочет вернуть безопасные гектары в обращение: когда отменят льготы