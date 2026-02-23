0 800 307 555
Почему госрегистраторы отказывают фермерам в регистрации прав на землю, несмотря на решения Верховного суда

Фермерские хозяйства не могут зарегистрировать право постоянного пользования землей за юридическим лицом, даже имея на руках государственный акт и ссылаясь на постановление Большой палаты Верховного суда.
Госрегистраторы отказывают, требуя предварительного установления права через суд.
О системной проблеме рассказала юрист-эксперт Всеукраинского конгресса фермеров Ярослава Овчаренко.
По ее словам, регистраторы отказывают в проведении регистрационных действий с формулировкой: «Поданные документы не позволяют установить приобретение, изменение или прекращение прав на недвижимое имущество».
Основанием служит то, что специальный закон — Закон Украины о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений — не содержит четкого перечня документов, на основании которых можно зарегистрировать такое право за юридическим лицом.
Ситуацию не спасает даже постановление Большой палаты Верховного суда 2020 года, которым определено, что право постоянного пользования с момента регистрации фермерского хозяйства переходит к юридическому лицу.
Регистраторы признают существование этой практики, однако настаивают, что для осуществления регистрационных действий им нужно решение суда, устанавливающее это право конкретного хозяйства на конкретный участок.
Таким образом, фермер оказывается в замкнутом круге: чтобы зарегистрировать право, необходимо решение суда; чтобы получить решение суда — долгий и затратный судебный процесс без гарантированного результата, так как практика низших судов по этому вопросу остается спорной.
Отдельной проблемой стала регистрация остатка участка после частичного разделения на паи. Если часть земли постоянного пользования была выделена членам хозяйства, а остаток продолжает находиться в пользовании, регистраторы отказывают, поскольку площадь, указанная в государственном акте, не совпадает с фактически используемой хозяйством. Установить остаточную площадь и доказать ее происхождение снова приходится через суд.
Заместитель председателя Госгеокадастра Игорь Кирилюк уточнил техническую сторону вопроса: с 1 января 2013 года выдача государственных актов прекращена, все права регистрируются исключительно в государственном реестре вещных прав, а сами участки — в государственном земельном кадастре.
Если участок не внесен в кадастр, регистратор просто не имеет объекта для записи о праве. Для участков с документами, выданными до 2013 г., существует технический механизм внесения данных через документацию по установлению или восстановлению границ в натуре.
Конгресс фермеров предлагает решить проблему путем внесения изменений в Закон о государственной регистрации прав, четко определив перечень документов, достаточных для регистрации права постоянного пользования фермерским хозяйством на основании государственного акта, выданного на физическое лицо — учредителя этого хозяйства. По словам Овчаренко, Министерство юстиции в 2023 году поддержало соответствующую правовую позицию, однако без закрепления в законе регистраторы будут продолжать отказывать.
По материалам:
agronews
Аграрии
