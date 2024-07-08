Сколько стоит сельскохозяйственная земля в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоит сельскохозяйственная земля в Украине (инфографика)

Аграрный рынок
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Сколько стоит сельскохозяйственная земля в Украине (инфографика)
Сколько стоит сельскохозяйственная земля в Украине (инфографика)
567 322 га сельскохозяйственной земли было приобретено за три года открытия земельного рынка в Украине. Украинцы заключили 253 416 сделок по продаже земельных участков по средней цене в 41 тыс. грн. за 1 га. Больше всего покупали землю в 2023 году — 179 921 га.
Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.
За все время работы рынка наиболее востребованными стали угодья в Полтавской области: там продали 60 360 га. Средняя цена гектара земли в регионе достигала 42,75 тыс. грн. Следует Днепропетровщина — 58 869 га, и Харьковщина: 54 458 га
Сколько стоит сельскохозяйственная земля в Украине (инфографика)
Начало полномасштабной войны повлияло на запрос покупателей и цены на угодья.
  • За полгода 2024 года украинцы приобрели 17,036.6 га земли в Полтавской области, в среднем, оплатив по 52.59 тыс. грн за 1 гектар.
  • В Днепропетровской области с начала текущего года продали 12,952.7 га по 34 тысячи грн.
  • А вот вместо прифронтовой Харьковщины в тройку лидеров поднялась Кировоградщина: 9375.0 га по 38 тысяч грн за 1 га.
  • Самой дорогой в этом году стала земля в Ивано-Франковской области: 101 тысяча за гектар.
Сколько стоит сельскохозяйственная земля в Украине (инфографика)
В настоящее время только четверть земельных угодий меняют владельца посредством купли-продажи. Подавляющее большинство смен владельцев касаются получения земли по наследству — это 65% отчуждений.
Сколько стоит сельскохозяйственная земля в Украине (инфографика)
Напомним, что 1 июля 2021 года в Украине открылся рынок земли: возможность выкупить угодья для сельхозработ. На первом этапе покупать землю могли только обычные граждане, однако уже с 2024 года рынок стал открытым для бизнеса.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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