Земля и налоги: как украинцы будут платить налог за паи — Finance.ua

Земля и налоги: как украинцы будут платить налог за паи Сегодня 21:12 — Аграрный рынок

Земля и налоги: как украинцы будут платить налог за паи

В связи с изменениями в законодательстве со следующего года украинцы будут платить минимальное налоговое обязательство за свои паи. Сумма будет рассчитываться индивидуально, а кто будет платить — зависит от отношений, прописанных в договоре.

Если участок арендуют неофициально, то платить нужно будет его владельцу. А если заключен договор на землю — налоговые обязательства лягут на арендатора.

В минимальное налоговое обязательство входят следующие налоги:

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор с зарплаты наемных работников.

Отметим, что в 2023 году минимальное обязательство должно выплачиваться за 2022 год. В то же время, от уплаты МНС за 2022 и 2023 годы освободили земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях.

В условиях войны многие фермеры надеются на отсрочку по уплате МНС, однако пока что в Верховной Раде не планируют давать послабления. Об этом рассказал старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ КМУ Андрей Мартын.

«В парламенте пока нет инициатив по отсрочке МНС. Но надо понимать, что сейчас в Украине почти 30% арендованных земель находятся в „серой“ аренде — используются аграриями неофициально, а расчет с владельцем пая происходит наличными или в натуральной форме (например зерном). Это позволяло таким арендаторам экономить на налогах в местный бюджет, с введением МНС владельцу пая, официально не переданного в аренду, придется платить в среднем 1,5 тыс. грн в бюджет громады, то есть за среднестатистический пай нужно будет заплатить почти 6 тыс. грн», — объяснил Андрей Мартын.

Впрочем, по словам эксперта, для арендодателей и арендаторов, которые честно платят налоги, ничего не изменится — введение МНС не должно привести к увеличению их налоговых обязательств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

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