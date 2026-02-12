0 800 307 555
Правительство хочет вернуть безопасные гектары в обращение: когда отменят льготы
Правительство хочет вернуть безопасные гектары в обращение: когда отменят льготы
Правительство поддержало изменения в Порядок обследования участков, владельцы или арендаторы которых получили налоговые льготы ввиду вероятного минного загрязнения.
Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

О чем идет речь

Местные власти будут проверять, используются ли такие земельные участки по назначению. Полученную информацию будут передавать в Центр гуманитарного разминирования и Центр противоминной деятельности.

Когда льготы отменят

Если будет установлено, что землю возделывают, налоговые льготы для владельца или арендатора отменят.
На основании данных местных властей профильные центры будут принимать решение о проведении нетехнического обследования для подтверждения или опровержения факта загрязнения.
По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, по предварительным данным, 10 100 гектаров обрабатываемых земель одновременно имеют статус вероятного или подтвержденного загрязнения. Он отметил, что оперативное нетехническое обследование необходимо, прежде всего, для безопасности работников, а также позволит быстрее вернуть в обращение значительные площади в случае отсутствия угрозы.
«Фермеры, которые будут иметь на руках сертификаты, подтверждающие безопасность угодий, на которых они работают, смогут без проблем получить кредиты или проще реализовать урожай. Такие шаги повысят экономическую активность и экспортный потенциал страны», — отметил министр.
Как уточнили в ведомстве, ранее системная проверка фактического использования земель, в отношении которых предоставлены налоговые льготы из-за вероятного загрязнения, не проводилась.
По данным цифровой платформы GRIT, наибольшие площади обрабатываемых земель и одновременно имеют статус вероятного или подтвержденного загрязнения, расположены в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
Payment systems