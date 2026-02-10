Что Украина активнее всего продавала за границу в 2025 году
В список наиболее прибыльных категорий украинского агроэкспорта в 2025 году вошли подсолнечное масло, кукуруза, пшеница, соевые бобы и мясо птицы.
Об этом сообщила руководитель аналитического отдела Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Светлана Литвин.
По ее словам, тройка лидеров экспорта за год не изменилась, однако внутри пятерки произошли ротации.
В частности, соя поднялась на четвертую строчку, хотя ее выручка осталась на уровне прошлого года. Рапс же выбыл из рейтинга из-за сокращения валютных поступлений.
Результаты экспортной выручки за 2025 год
- Масло подсолнечное — 5,2 млрд долл. (23% общего экспорта);
- Кукуруза — 3,9 млрд долл. (17%);
- Пшеница — 3,0 млрд долл. (13%);
- Соевые бобы — 1,3 млрд долл. (6%) — поднялись с 5-го на 4-е место;
- Мясо птицы — 1,1 млрд долл. (5%).
География экспорта
Самым большим покупателем украинской продукции АПК остаются страны ЕС. Однако в 2025 году наблюдается сокращение доли экспорта в этот регион из-за введения торговых изменений с ЕС — возврат торговых квот и пошлин.
Если в 2024 году доля стран ЕС в украинском экспорте составила 52%, то, по предварительным оценкам, в 2025 году — 49%.
Возросла доля стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, но уменьшилась в Азию (в основном из-за минимального экспорта в Китай).
