0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что Украина активнее всего продавала за границу в 2025 году

Казна и Политика
16
Крупнейшим покупателем украинской продукции АПК остаются страны ЕС
Крупнейшим покупателем украинской продукции АПК остаются страны ЕС
В список наиболее прибыльных категорий украинского агроэкспорта в 2025 году вошли подсолнечное масло, кукуруза, пшеница, соевые бобы и мясо птицы.
Об этом сообщила руководитель аналитического отдела Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Светлана Литвин.
По ее словам, тройка лидеров экспорта за год не изменилась, однако внутри пятерки произошли ротации.
В частности, соя поднялась на четвертую строчку, хотя ее выручка осталась на уровне прошлого года. Рапс же выбыл из рейтинга из-за сокращения валютных поступлений.

Результаты экспортной выручки за 2025 год

  • Масло подсолнечное — 5,2 млрд долл. (23% общего экспорта);
  • Кукуруза — 3,9 млрд долл. (17%);
  • Пшеница — 3,0 млрд долл. (13%);
  • Соевые бобы — 1,3 млрд долл. (6%) — поднялись с 5-го на 4-е место;
  • Мясо птицы — 1,1 млрд долл. (5%).

География экспорта

Самым большим покупателем украинской продукции АПК остаются страны ЕС. Однако в 2025 году наблюдается сокращение доли экспорта в этот регион из-за введения торговых изменений с ЕС — возврат торговых квот и пошлин.
Если в 2024 году доля стран ЕС в украинском экспорте составила 52%, то, по предварительным оценкам, в 2025 году — 49%.
Возросла доля стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, но уменьшилась в Азию (в основном из-за минимального экспорта в Китай).
По материалам:
Діло
ЭкспортАгрорынок
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems