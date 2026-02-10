Укроборонпром заключил соглашение с ведущей компанией Саудовской Аравии
АО «Украинская оборонная промышленность» будет сотрудничать с National Company for Mechanical Systems в сфере ОПК.
Об этом в Телеграме сообщил генеральный директор общества Герман Сметанин.
«АО УОП и National Company for Mechanical Systems (NCMS) заключили соглашение о сотрудничестве на полях World Defense Show.
Подписание состоялось при содействии Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия и непосредственном участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия Анатолия Петренко", — говорится в сообщении.
Цель
Сметанин подчеркнул, что это взаимодействие открывает новые возможности для интеграции украинского ОПК в оборонную экосистему Ближнего Востока и усилит международное партнерство Украины.
Команда АО «Украинская оборонная промышленность» начала работу на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде. Состоялась встреча с главой Генерального управления по развитию оборонной отрасли (GAAD) Саудовской Аравии.
