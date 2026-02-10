0 800 307 555
ру
Военные-иностранцы будут получать виды на временное жительство: подписан закон

Казна и Политика
20
Для иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт до вступления в силу закона, предусмотрен переходный период.
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4730-IX, гарантирующий получение вида на временное жительство иностранцам и лицам без гражданства, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Что предусматривает новый закон

Документ предусматривает оформление вида на весь период действия контракта и еще на три месяца после окончания контракта.
Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования. После этого военные-иностранцы и лица без гражданства должны подать документы для оформления вида в течение шести месяцев.
Ранее законодательство разрешало таким военнослужащим находиться в Украине на законных основаниях во время службы и в течение трех месяцев после ее завершения. Военно-учетные документы фактически приравнивались к виду на временное жительство.
Читайте также
В то же время, на практике военные сталкивались с трудностями при подтверждении законности пребывания в Украине или получения административных и социальных услуг, где требовался именно ВНЖ. Новый закон должен упростить доступ к таким процедурам.

Кого касаются новые правила

Изменениями закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» предусматривают выдачу ВНЖ иностранцам и лицам без гражданства, которые заключили контракт о прохождении военной службы в:
  • Вооруженных силах Украины;
  • Национальной гвардии Украины;
  • Государственной специальной службе транспорта.
Вид будет выдаваться на срок действия контракта и на три месяца после его прекращения, за исключением случаев, определенных законом. Также установлен список документов, необходимых для его оформления.

Переходный период

Для иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт до вступления в силу закона, предусмотрен переходный период. Они смогут подать документы на оформление вида в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона.
Кроме того, изменениями в законодательство сокращен срок вступления в силу связанных норм по реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины до трех месяцев.

Социальные гарантии

Закон также уточняет положения закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Его действие в целом не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу.
В то же время, для этой категории сохраняются нормы по денежному обеспечению, медицинскому обслуживанию и предоставлению отпусков.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВСУ
