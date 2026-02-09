В декабре денежная база уменьшилась на 0,3% до 1,175 трлн гривен Сегодня 16:28 — Казна и Политика

В декабре денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, уменьшилась на 0,3% до 1174,526 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка

За 2025 год денежная база выросла на 11,6% со 1052,113 млрд гривен.

Денежная масса в декабре увеличилась на 6,8% до 4023,337 млрд. гривен, а за год в целом она выросла на 15,3% с 3488,377 млрд. гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в декабре увеличился на 1,1% до 867,053 млрд гривен, за год в целом он вырос на 14,1% с 759,753 млрд гривен.

За 2023 год денежная база выросла на 23,3% с 792,537 млрд. гривен.

За 2022 год денежная база выросла на 19,6% с 662,499 млрд. гривен.

В 2021 году денежная база выросла на 11,2% с 595,993 млрд гривен до 662,499 млрд гривен.

