Таможня в январе выявила нарушений на 361 млн грн

Казна и Политика
13
В январе 2026 года таможенными органами Украины выявлено 799 нарушений таможенных правил на общую сумму 361 млн грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество зафиксированных правонарушений выросло на 8%, а общая стоимость предметов нарушения — на 23%.
В январе 2026 года таможенные органы выявили 799 нарушений таможенных правил на 361 млн. грн.
В январе 2026 года таможенные органы выявили 799 нарушений таможенных правил на 361 млн. грн., customs.gov.ua

Временное изъятие товаров и активов

В рамках 280 дел о нарушении таможенных правил таможенные органы временно изъяли предметы правонарушений на общую сумму 69 млн грн. В частности:
  • промышленных товаров на 61,3 млн грн;
  • продовольственных товаров на 4,2 млн грн;
  • транспортных средств более чем на 3 млн грн;
  • валюты на 0,2 млн грн.

Штрафы и поступления в бюджет

По 86 делам о нарушении таможенных правил, в частности открытых в предыдущие периоды, таможнями применены административные взыскания в виде штрафов на сумму 1,7 млн ​​грн.
В Государственный бюджет поступило 5,5 млн. грн.
На рассмотрение в суды таможенные органы передали 403 дела о сумме свыше 184 млн грн. По результатам судебного разбирательства, включая дела, возбужденные ранее, наложено взыскание в виде конфискации товаров и штрафов на общую сумму 487 млн ​​грн.
По материалам:
Finance.ua
