Таможня в январе выявила нарушений на 361 млн грн
В январе 2026 года таможенными органами Украины выявлено 799 нарушений таможенных правил на общую сумму 361 млн грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество зафиксированных правонарушений выросло на 8%, а общая стоимость предметов нарушения — на 23%.
Временное изъятие товаров и активов
В рамках 280 дел о нарушении таможенных правил таможенные органы временно изъяли предметы правонарушений на общую сумму 69 млн грн. В частности:
- промышленных товаров на 61,3 млн грн;
- продовольственных товаров на 4,2 млн грн;
- транспортных средств более чем на 3 млн грн;
- валюты на 0,2 млн грн.
Штрафы и поступления в бюджет
По 86 делам о нарушении таможенных правил, в частности открытых в предыдущие периоды, таможнями применены административные взыскания в виде штрафов на сумму 1,7 млн грн.
В Государственный бюджет поступило 5,5 млн. грн.
На рассмотрение в суды таможенные органы передали 403 дела о сумме свыше 184 млн грн. По результатам судебного разбирательства, включая дела, возбужденные ранее, наложено взыскание в виде конфискации товаров и штрафов на общую сумму 487 млн грн.
