Таможня в январе выявила нарушений на 361 млн грн

В январе 2026 года таможенными органами Украины выявлено 799 нарушений таможенных правил на общую сумму 361 млн грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество зафиксированных правонарушений выросло на 8%, а общая стоимость предметов нарушения — на 23%.

Временное изъятие товаров и активов

В рамках 280 дел о нарушении таможенных правил таможенные органы временно изъяли предметы правонарушений на общую сумму 69 млн грн. В частности:

промышленных товаров на 61,3 млн грн;

продовольственных товаров на 4,2 млн грн;

транспортных средств более чем на 3 млн грн;

валюты на 0,2 млн грн.

Штрафы и поступления в бюджет

По 86 делам о нарушении таможенных правил, в частности открытых в предыдущие периоды, таможнями применены административные взыскания в виде штрафов на сумму 1,7 млн ​​грн.

В Государственный бюджет поступило 5,5 млн. грн.

На рассмотрение в суды таможенные органы передали 403 дела о сумме свыше 184 млн грн. По результатам судебного разбирательства, включая дела, возбужденные ранее, наложено взыскание в виде конфискации товаров и штрафов на общую сумму 487 млн ​​грн.

