Украина, Всемирный банк, Япония и Канада подписали соглашение на $691 миллион
Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении грантового финансирования на общую сумму $690,8 млн. Средства привлечены в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Благодарен Всемирному банку, а также правительствам Японии и Канады за грантовую поддержку. Эти средства позволят увеличить доходы общего фонда государственного бюджета и уменьшить потребность во внешних заимствованиях. В то же время они будут способствовать усилению макрофинансовой стабильности и снижению долговой нагрузки, обеспечивая своевременные социальные выплаты», — прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Часть механизма G7 на $50 млрд
Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 объемом $50 млрд. Это последний транш от Канады в пределах инструмента и первый от Японии.
Привлеченное грантовое финансирование поступит в общий фонд Государственного бюджета Украины в ближайшее время.
На что направят финансирование
Средства будут направлены на возмещение ключевых расходов государства, в частности на возмещение пенсионных выплат и реализацию программ государственной социальной помощи, в частности, на жилищно-коммунальные субсидии.
Грантовые средства будут предоставлены за счет взносов международных партнеров:
- $544 млн — взнос Правительства Японии;
- $146 млн — взнос Канады;
- $0,8 млн — средства Целевого фонда многих доноров проекта Peace in Ukraine.
Объем поддержки в рамках проекта Peace in Ukraine
Проект реализуется с июня 2022 года в ответ на полномасштабную вооруженную агрессию российской федерации против Украины и направлен на обеспечение непрерывного выполнения ключевых государственных функций на национальном и региональном уровнях в условиях военного положения.
Общий объем финансирования, привлеченного в рамках проекта, после получения этого гранта достигнет $51,7 млрд.
