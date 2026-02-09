Украина открывает экспорт оружия. В Европе заработают 10 центров Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Первый украинский дрон немецкого производства представят уже в феврале.

Украина открывает возможности для экспорта оружия. Параллельно в 2026 году в Европе заработают десять экспортных центров, а уже в середине февраля ожидается готовность первого украинского дрона, изготовленного на производственной линии в Германии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Производство украинских дронов за рубежом

По словам главы государства, в течение 2026 года будет создано десять украинских экспортных представительств в странах Европы, в частности, в Балтийском регионе и странах Северной Европы.

В 2026-м будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это работающая линия. В Великобритании действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", — сообщил Зеленский.

По словам президента, современная система безопасности Европы базируется на технологиях и беспилотных системах.

«Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в большинстве своем на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании испытывают такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки», — пояснил он.

Авиация — одно из перспективных направлений для инвестирования в Украину

«Мы технологичные, очень. У нас на сегодня 450 компаний, которые производят дроны. Из них 40−50 — топы. Все хотят инвестировать. Этот, 2026 год будет годом инвестиций в наши технологии. Это большая индустрия, новая индустрия. Согласно финансам, которые заходят в Украину во время войны, это самая большая индустрия».

