ГНС подвела итоги 2025 года в сфере международного налогообложения Сегодня 09:47

В 2025 году сфера международного налогообложения и трансфертного ценообразования продемонстрировала рост финансовых результатов. Благодаря самостоятельной корректировке показателей налогоплательщиками финансовый результат до налогообложения увеличился на 6,3 млрд грн, а начисления налога на прибыль выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По ее словам, в 2025 году налоговый контроль сместил акцент с формальных проверок на аналитику, оценку рисков и работу с данными.

Трансфертное ценообразование

В сфере ТЦ основными подходами остаются риск-ориентированный контроль, цифровизация процессов и минимизация влияния человеческого фактора. Проверки инициируются не по факту наличия контролируемых операций, а после анализа рисков-индикаторов и финансовых данных.

По итогам 2025 года:

472 плательщика подали 582 уточняющие декларации по налогу на прибыль;

финансовый результат до налогообложения увеличен на 6,3 млрд. грн.;

сумма налога на прибыль по результатам самостоятельных корректировок выросла почти на 20% в годовом исчислении.

В ГНС отмечают, что такой подход уменьшает административную нагрузку на добросовестный бизнес и повышает предсказуемость налоговой среды.

Международное налогообложение

В сфере налогообложения доходов нерезидентов в 2025 году также зафиксирован рост добровольного исполнения налоговых обязательств:

объем самостоятельных корректировок увеличился в 2,9 раза;

поступления по результатам контрольно-проверочных мероприятий выросли в 3,3 раза на 365,3 млн. грн.

Важную роль сыграла и судебная практика. В течение года было принято решение в пользу налогового органа на сумму почти 3,8 млрд грн, что формирует дальнейшие подходы к применению международных налоговых конвенций.

Контролируемые иностранные компании

Направление контролируемых иностранных компаний (КИК) в 2025 году продемонстрировало увеличение добровольного декларирования:

количество задекларированных КИК выросло на 26%;

количество контролеров — на 17%.

2025 год использовался как переходный период комплаенса без штрафных санкций, с фокусом на разъяснение, обучение и аналитическую поддержку.

В результате поступления от самостоятельных корректировок контролерами КИК составили 87,1 млн грн против 4,5 млн грн годом ранее. Около 80% этой суммы обеспечено благодаря информации, полученной в рамках международного обмена налоговыми данными.

Проверки и дополнительные поступления

В случаях, когда добровольное исполнение налоговых требований недостаточно, применяются контрольно-проверочные меры.

В 2025 году по международному налогообложению и трансфертному ценообразованию проведено около 700 документальных проверок. По данным ГНС, это обеспечило дополнительные поступления в бюджет и способствовало выравниванию налоговой нагрузки.

В налоговой службе также подчеркнули, что Украина продолжает соблюдать международные стандарты налогообложения и обеспечивает выполнение соответствующих обязательств.

