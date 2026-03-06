Фермеры инициируют изменения в законодательство в отношении 500 тысяч гектаров земель постоянного пользования Сегодня 21:22 — Аграрный рынок

Фермеры инициируют изменения в законодательство в отношении 500 тысяч гектаров земель постоянного пользования

Всеукраинский конгресс фермеров начал адвокационную кампанию по урегулированию правового статуса земель постоянного пользования, предоставленных для создания фермерских хозяйств в 1990-х годах. Вопрос касается около 27 000 хозяйств и около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Председатель организации Иван Слободянник на круглом столе , организованном совместно с международной организацией Mercy Corps, назвал ситуацию критической: эта земля фактически «выпала из Земельного кодекса и оказалась вне закона».

Хозяйства на нем работают, но правовая неопределенность каждый день создает для аграриев новые проблемы — от невозможности выкупить участок до двойного налогообложения.

Мероприятие собрало более 80 участников — фермеров из разных областей Украины, представителей Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Государственной службы геодезии, картографии и кадастра, а также секретариата аграрного комитета Верховной Рады.

По словам Слободянника, конгресс определил четыре ключевые проблемы, требующие законодательного урегулирования.

Первая — невозможность выкупить землю из-за дискреционных решений местных советов, которые могут отказать в продаже без каких-либо объяснений.

Вторая — невозможность зарегистрировать право постоянного пользования за юридическим лицом, то есть непосредственно за фермерским хозяйством.

Третья — двойное начисление минимального налогового обязательства одновременно физическому лицу — учредителю хозяйства и юридическому лицу. Четвертая — отсутствие механизма регистрации остатка земельного участка после частичного разделения на паи между членами хозяйства.

Юрист-эксперт конгресса Ярослава Овчаренко сообщила, что для решения этих проблем организация подготовит изменения в Земельный кодекс, Закон Украины о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и Налоговый кодекс. Представители Минэкономики и Госгеокадастра подтвердили готовность к сотрудничеству над формулировкой законодательных изменений.

После согласования с регуляторами, конгресс планирует внести законопроект через народных депутатов. По словам Слободянника, успех инициативы будет зависеть от консолидации фермерского сообщества: организация призывает аграриев, которых касается проблема, приобщиться к поддержке изменений на этапе их рассмотрения в Верховной Раде.

