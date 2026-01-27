россия вывезла с ВОТ зерна в 2025 году на $400 миллионов — разведка Сегодня 06:38 — Аграрный рынок

В прошлом году россия вывезла более 2 млн тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины на 400 млн долларов.

Об этом сообщил в интервью Укринформу первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.

«В 2025 году россия вывезла более 2 млн. тонн зерна с наших временно оккупированных территорий на 400 млн долл. Потребители — страны Африки, Ближнего Востока и Азии», — сказал он.

По словам Луговского, зерно вывозится «зерновым» флотом россии через морские порты на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Донецкой областей.

россия создала «зерновой хаб»

По данным разведки, россия создала «зерновой хаб» в открытых водах на выходе из Керченского пролива. Здесь зерно перегружается с российских малогрузных балкеров на иностранные сухогрузы.

Таким образом, пытаются скрыть происхождение зерна. Задействовано 45 кораблей, 2 судна-накопителя и около 40 судов «каботажного» флота. 85% этих судов зарегистрированы в юрисдикции россии, что позволяет минимизировать последствия санкций.

Кроме зерна, россия вывозит с ВОТ уголь, кокс, каолин, железную руду, соду и сталь.

Луговский сообщил, что только за прошлый год морскими путями вывезено более 200 тыс. тонн полезных ископаемых и продукции металлургии.

Укрінформ

