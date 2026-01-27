0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия вывезла с ВОТ зерна в 2025 году на $400 миллионов — разведка

Аграрный рынок
16
россия вывезла с ВОТ зерна в 2025 году на $400 миллионов — разведка
россия вывезла с ВОТ зерна в 2025 году на $400 миллионов — разведка
В прошлом году россия вывезла более 2 млн тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины на 400 млн долларов.
Об этом сообщил в интервью Укринформу первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.
Читайте также
«В 2025 году россия вывезла более 2 млн. тонн зерна с наших временно оккупированных территорий на 400 млн долл. Потребители — страны Африки, Ближнего Востока и Азии», — сказал он.
По словам Луговского, зерно вывозится «зерновым» флотом россии через морские порты на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Донецкой областей.

россия создала «зерновой хаб»

По данным разведки, россия создала «зерновой хаб» в открытых водах на выходе из Керченского пролива. Здесь зерно перегружается с российских малогрузных балкеров на иностранные сухогрузы.
Таким образом, пытаются скрыть происхождение зерна. Задействовано 45 кораблей, 2 судна-накопителя и около 40 судов «каботажного» флота. 85% этих судов зарегистрированы в юрисдикции россии, что позволяет минимизировать последствия санкций.
Читайте также
Кроме зерна, россия вывозит с ВОТ уголь, кокс, каолин, железную руду, соду и сталь.
Луговский сообщил, что только за прошлый год морскими путями вывезено более 200 тыс. тонн полезных ископаемых и продукции металлургии.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems