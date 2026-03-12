0 800 307 555
Как получить 150 тыс. долларов на поддержку среднего агробизнеса для агропредприятий (условия)

Аграрный рынок
33
В 2026 году грантовое финансирование остается одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.
Международная гуманитарная организация Mercy Corps при поддержке Фонда Говарда Г. Баффета дает возможность получить грант в среднем в размере 150 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) в рамках программы поддержки сельского хозяйства Украины для средних агропредприятий и смежного бизнеса, пострадавших в результате войны.

Цель программы

Возобновление критически важных бизнесов в сельской местности, которые обеспечивают жизнедеятельность фермерских домохозяйств, создают рабочие места, генерируют налоги для местных бюджетов, способствуют продовольственной безопасности и поддерживают сельскохозяйственную инфраструктуру.
Предоставленная помощь позволит заменить поврежденную технику, оборудование, здания и другие ресурсы, необходимые для возобновления стабильной деятельности агробизнеса и обеспечения поддержки местного населения, в том числе уязвимых групп.

Кто может получить

Подать заявку на участие могут участники, отвечающие следующим критериям:
  • зарегистрированы как средние сельскохозяйственные предприятия (ФЛП, ООО, АО), владеющие от 500 до 3 тыс. га земель;
  • работают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях (за исключением территорий с активными боевыми действиями или повышенной угрозой);
  • внесли инвестицию в размере до 50% ожидаемой помощи (собственный взнос оценивается индивидуально).

Условия

  • наличие официальной регистрации;
  • отсутствие юридических или правовых ограничений для ведения бизнеса;
  • инвестирование собственных средств;
  • предоставление информации о влиянии войны на деятельность;
  • объяснение, почему возобновление предприятия невозможно без помощи;
  • обоснование потребности в финансировании.

Сроки

Бессрочно. Подать заявку можно по этой ссылке.
О других грантах для бизнеса читайте в нашей статье —

Какие гранты могут получить бизнес и ветераны в Украине: суммы и условия

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Агробизнес
