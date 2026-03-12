Как получить 150 тыс. долларов на поддержку среднего агробизнеса для агропредприятий (условия)
В 2026 году грантовое финансирование остается одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.
Международная гуманитарная организация Mercy Corps при поддержке Фонда Говарда Г. Баффета дает возможность получить грант в среднем в размере 150 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) в рамках программы поддержки сельского хозяйства Украины для средних агропредприятий и смежного бизнеса, пострадавших в результате войны.
Цель программы
Возобновление критически важных бизнесов в сельской местности, которые обеспечивают жизнедеятельность фермерских домохозяйств, создают рабочие места, генерируют налоги для местных бюджетов, способствуют продовольственной безопасности и поддерживают сельскохозяйственную инфраструктуру.
Предоставленная помощь позволит заменить поврежденную технику, оборудование, здания и другие ресурсы, необходимые для возобновления стабильной деятельности агробизнеса и обеспечения поддержки местного населения, в том числе уязвимых групп.
Кто может получить
Подать заявку на участие могут участники, отвечающие следующим критериям:
- зарегистрированы как средние сельскохозяйственные предприятия (ФЛП, ООО, АО), владеющие от 500 до 3 тыс. га земель;
- работают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях (за исключением территорий с активными боевыми действиями или повышенной угрозой);
- внесли инвестицию в размере до 50% ожидаемой помощи (собственный взнос оценивается индивидуально).
Условия
- наличие официальной регистрации;
- отсутствие юридических или правовых ограничений для ведения бизнеса;
- инвестирование собственных средств;
- предоставление информации о влиянии войны на деятельность;
- объяснение, почему возобновление предприятия невозможно без помощи;
- обоснование потребности в финансировании.
Сроки
Бессрочно. Подать заявку можно по этой ссылке.
О других грантах для бизнеса читайте в нашей статье —
Какие гранты могут получить бизнес и ветераны в Украине: суммы и условия
Поделиться новостью
Также по теме
Незаконный экспорт 28 тыс. тонн кукурузы в Малайзию на 202 млн грн — детали
Как получить 150 тыс. долларов на поддержку среднего агробизнеса для агропредприятий (условия)
Посевная-2026 будет стоить аграриям на 15% дороже прошлогодней
Как может снизиться в сезоне 2026/27 валовой сбор зерна — прогноз
Фермеры инициируют изменения в законодательство в отношении 500 тысяч гектаров земель постоянного пользования
Почему госрегистраторы отказывают фермерам в регистрации прав на землю, несмотря на решения Верховного суда