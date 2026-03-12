Как получить 150 тыс. долларов на поддержку среднего агробизнеса для агропредприятий (условия) Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Как получить 150 тыс. долларов на поддержку среднего агробизнеса для агропредприятий (условия)

В 2026 году грантовое финансирование остается одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

Международная гуманитарная организация Mercy Corps при поддержке Фонда Говарда Г. Баффета дает возможность получить грант в среднем в размере 150 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) в рамках программы поддержки сельского хозяйства Украины для средних агропредприятий и смежного бизнеса, пострадавших в результате войны.

Цель программы

Возобновление критически важных бизнесов в сельской местности, которые обеспечивают жизнедеятельность фермерских домохозяйств, создают рабочие места, генерируют налоги для местных бюджетов, способствуют продовольственной безопасности и поддерживают сельскохозяйственную инфраструктуру.

Предоставленная помощь позволит заменить поврежденную технику, оборудование, здания и другие ресурсы, необходимые для возобновления стабильной деятельности агробизнеса и обеспечения поддержки местного населения, в том числе уязвимых групп.

Кто может получить

Подать заявку на участие могут участники, отвечающие следующим критериям:

зарегистрированы как средние сельскохозяйственные предприятия (ФЛП, ООО, АО), владеющие от 500 до 3 тыс. га земель;

работают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях (за исключением территорий с активными боевыми действиями или повышенной угрозой);

внесли инвестицию в размере до 50% ожидаемой помощи (собственный взнос оценивается индивидуально).

Условия

наличие официальной регистрации;

отсутствие юридических или правовых ограничений для ведения бизнеса;

инвестирование собственных средств;

предоставление информации о влиянии войны на деятельность;

объяснение, почему возобновление предприятия невозможно без помощи;

обоснование потребности в финансировании.

Сроки

Бессрочно. Подать заявку можно по Бессрочно. Подать заявку можно по этой ссылке

О других грантах для бизнеса читайте в нашей статье —

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.