Незаконный экспорт 28 тыс. тонн кукурузы в Малайзию на 202 млн грн — детали

Аграрный рынок
16
БЭБ в Одесской области разоблачило схему минимизации уплаты налогов при экспорте сельскохозяйственной продукции неизвестного происхождения.
Об этом сообщает БЭБ.

Суть дела

Аналитики установили, что группа лиц зарегистрировала в разных городах Украины подконтрольные предприятия. Через них организаторы документально оформляли выращивание кукурузы, хотя фактически у них не было земельных участков, работников и необходимой техники.
На самом деле участники схемы скупали зерно у аграриев по всей Украине за наличные деньги без уплаты НДС. Для формирования налогового кредита и легализации продукции неизвестного происхождения они вносили на счета подконтрольных компаний наличные в размере 14% стоимости товара и регистрировали налоговые накладные.
Это позволяло обходить налоговый контроль и получить бюджетное возмещение НДС в размере и 14% от стоимости кукурузы.
Детективы БЭБ пресекли деятельность схемы на этапе подготовки к экспорту. Фигуранты планировали отправить через Одесский порт в компанию в Малайзии почти 28 тыс. тонн кукурузы ориентировочной стоимостью 202 млн грн.
Благодаря вмешательству БЭБ экспортер отменил таможенные декларации, что позволило предотвратить потенциальные потери государственного бюджета.
В настоящее время идет досудебное расследование, устанавливается полный круг лиц, причастных к реализации схемы.
По материалам:
Finance.ua
Агрорынок
