Незаконный экспорт 28 тыс. тонн кукурузы в Малайзию на 202 млн грн — детали Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

БЭБ в Одесской области разоблачило схему минимизации уплаты налогов при экспорте сельскохозяйственной продукции неизвестного происхождения.

Об этом сообщает БЭБ.

Суть дела

Аналитики установили, что группа лиц зарегистрировала в разных городах Украины подконтрольные предприятия. Через них организаторы документально оформляли выращивание кукурузы, хотя фактически у них не было земельных участков, работников и необходимой техники.

На самом деле участники схемы скупали зерно у аграриев по всей Украине за наличные деньги без уплаты НДС. Для формирования налогового кредита и легализации продукции неизвестного происхождения они вносили на счета подконтрольных компаний наличные в размере 14% стоимости товара и регистрировали налоговые накладные.

Это позволяло обходить налоговый контроль и получить бюджетное возмещение НДС в размере и 14% от стоимости кукурузы.

Детективы БЭБ пресекли деятельность схемы на этапе подготовки к экспорту. Фигуранты планировали отправить через Одесский порт в компанию в Малайзии почти 28 тыс. тонн кукурузы ориентировочной стоимостью 202 млн грн.

Благодаря вмешательству БЭБ экспортер отменил таможенные декларации, что позволило предотвратить потенциальные потери государственного бюджета.

В настоящее время идет досудебное расследование, устанавливается полный круг лиц, причастных к реализации схемы.

