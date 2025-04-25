Фальшивый флаг не помог: Украина арестовала судно рф с краденым зерном из Крыма — Finance.ua
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Фальшивый флаг не помог: Украина арестовала судно рф с краденым зерном из Крыма

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Фальшивый флаг не помог: Украина арестовала судно рф с краденым зерном из Крыма
Фальшивый флаг не помог: Украина арестовала судно рф с краденым зерном из Крыма
Попытка россии скрыть кражу украинского зерна провалилась. В Черном море задержали судно, которое под чужим флагом вывозило пшеницу из оккупированного Крыма.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Операцию задержания провели Морская охрана Госпогранслужбы и СБУ — в рамках комплексных мер противодействия экономическим преступлениям рф.
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Следствие установило, что в конце 2024 года судно доставило из порта Севастополь около 5 тысяч тонн украинской пшеницы. Ее вывезли из временно оккупированной части юга Украины. Чтобы скрыть подлинное происхождение груза, судно ходило под флагом одной из азиатских стран — так работает «теневой флот» рф.
Во время обыска на борту были изъяты навигационное оборудование, документы и другие доказательства причастности к незаконной перевозке.
В настоящее время судно арестовано, экипаж передан для проведения процессуальных действий. Досудебное расследование продолжается.
По материалам:
Finance.ua
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