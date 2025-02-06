«Теневой флот» путина и похитители культурных ценностей. Зеленский ввел новые санкции против рф — Finance.ua

«Теневой флот» путина и похитители культурных ценностей. Зеленский ввел новые санкции против рф Сегодня 10:01 — Казна и Политика

«Теневой флот» путина и похитители культурных ценностей. Зеленский ввел новые санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета безопасности и обороны Украины от 5 февраля относительно 57 капитанов теневого флота рф и 55 похитителей украинского культурного наследия в Крыму и 3-х музеев, зарегистрированных оккупантами на временно оккупированных территориях Украины.

Соответствующие указы №№ 67\2025 и 68\2025 от 5 февраля опубликованы на сайте главы государства.

В санкционный пакет «теневой флот» вошли 56 граждан россии и один Ирана, которые являются капитанами судов российского теневого флота (преимущественно подсанкционных), а также задействованы в экспорте российской нефти в обход ценового потолка путем осуществления перевалок нефти в море и применения других противоправных мер.

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В него вошли в том числе капитаны теневых танкеров «Liberty» Николай Цома, «Bolero» Григорий Мотайленко, «Cassiopeia» Александр Юрпалов, «Callisto» Александр Филькин. Все эти танкеры находятся под санкциями США, Соединенного Королевства и ЕС, а их оператором является подсанкционная компания Совкомфлот, тоже находящаяся под санкциями США и Соединенного Королевства.

Также санкции введены в отношении Евгения Безрукова, капитана танкера «Moti», оператором которого является компания Gatik Ship Management, один из крупнейших судовладельцев теневого флота, Игоря Кучерова, капитана танкера Fjord Seal, оператором которого является компания Prominent Shipmanagement Limited (зарегистрирована в Гонконге), а также гражданина link Maritime DMCC (зарегистрирована в ОАЭ).

«Ожидаемое влияние санкций — синхронизация с санкциями, уже введенными партнерами, и побуждение партнеров к введению новых санкций, что позволит ограничить возможности теневого флота привлекать опытных капитанов, поскольку они будут подвергаться риску блокирования их активов и запрета на въезд в ряд стран. Это повысит затраты теневого флота и усложнит его операционную деятельность», — говорится в сообщении.

Таким образом капитаны теневого флота впервые понесут индивидуальную ответственность за содействие рф в обходе потолка цен на нефть, а санкции заставят тех, кто работает на танкерный флот агрессора, платить за это личную цену, и усложнит для россии поиск новых капитанов для своих судов.

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Также вводятся санкции против лиц, ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности, путем проведения незаконных археологических раскопок на территории временно оккупированного Крыма и вывоза культурных ценностей с территории Украины.

В частности, под них попали: первый заместитель министра культуры россии Сергей Обривалин, заместитель Министра Владимир Осинцев, глава Департамента государственного охраны культурного наследия Минкульта россии Роман Рыбало, и директор подсанкционного Института археологии российской Академии Наук Николай Макаров, которые выдавали разрешения на проведение незаконных археологических раскопок в Крыму. Также санкции введены в отношении президента Союза музеев россии, гендиректора подсанкционного «Государственного Эрмитажа» Михаила Пиотровского, директора подсанкционного «Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина» Елизаветы Лихачевой и руководителя археологических экспедиций Сергея Соловьева, непосредственно задействованного в незаконных раскопках на территории Херсонеса Таврического, памятника ЮНЕСКО.

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Среди лиц с двойным гражданством (всего 18 человек) санкции введены, в частности, в отношении первой заместительницы «министра культуры Республики Крым» Ольги Буровой, назначенной на эту должность оккупационной администрацией, директора Мелитопольского краеведческого музея Евгения Горлачева, который передал оккупантам информацию о месте хранения «Скифского золота» и получил за это от оккупационных властей орден, а также заведующей отделом истории и археологии древнего и средневекового Крыма подсанкционного «Крымского федерального университета им. Вернадского» Эльзары Хайрединовой, возглавляющей незаконную археологическую экспедицию на оккупированной территории Крыма.

Незаконно зарегистрированы на оккупированных территориях по законодательству россии музеи, функционирующие на базе экспроприированных культурных ценностей: «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», «Центральный музей Тавриды».

«Ожидаемое влияние санкций: блокирование активов лиц, причастных к похищению культурного наследия Украины; привлечение внимания стран-партнеров к проведению государством-агрессором незаконных археологических раскопок на ВОТ, побуждение их к введению собственных санкций, которые лишат данных лиц возможности участвовать в международных культурных мероприятиях и продвигать там свои пропагандистские нарративы», — сказано в сообщении.

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