Зеленский заявил о раскрытии теневых финансовых схем и анонсировал новые санкции — Finance.ua
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Зеленский заявил о раскрытии теневых финансовых схем и анонсировал новые санкции

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Зеленский заявил о раскрытии теневых финансовых схем и анонсировал новые санкции
Зеленский заявил о раскрытии теневых финансовых схем и анонсировал новые санкции
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого были сделаны доклады по финансовой чистоте в стране.
Об этом он рассказал в вечернем обращении во вторник.
«Недавно произошли замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты относительно теневых финансовых схем, которые наконец-то остановлены. И это касается и олигархов, и должностных лиц, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически утаивать средства. Миллиарды гривен», — заявил Зеленский.
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По его словам, соответствующие материалы уже находятся у правоохранительных органов.
«Расследования должны быть объективными — несмотря на то, кто нарушает закон», — заметил президент.
Кроме того, СНБО принял решение в отношении санкций.
«Списки будут в ближайшее время. Будет несколько жестких пакетов», — добавил Зеленский.
По материалам:
Finance.ua
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