Зеленский заявил о раскрытии теневых финансовых схем и анонсировал новые санкции — Finance.ua

Зеленский заявил о раскрытии теневых финансовых схем и анонсировал новые санкции Сегодня 12:21

Зеленский заявил о раскрытии теневых финансовых схем и анонсировал новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого были сделаны доклады по финансовой чистоте в стране.

Об этом он рассказал в вечернем обращении во вторник.

«Недавно произошли замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты относительно теневых финансовых схем, которые наконец-то остановлены. И это касается и олигархов, и должностных лиц, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически утаивать средства. Миллиарды гривен», — заявил Зеленский.

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По его словам, соответствующие материалы уже находятся у правоохранительных органов.

«Расследования должны быть объективными — несмотря на то, кто нарушает закон», — заметил президент.

Кроме того, СНБО принял решение в отношении санкций.

«Списки будут в ближайшее время. Будет несколько жестких пакетов», — добавил Зеленский.

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