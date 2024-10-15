Гетманцев рассказал, сколько стоит бюджету теневая экономика — Finance.ua

Гетманцев рассказал, сколько стоит бюджету теневая экономика Сегодня 13:03 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, сколько стоит бюджету теневая экономика

В Украине в начале этого года в тени находилось 500 млрд грн не задекларированных налогов. После проделанной работы может быть где-то 420−430 млрд грн.

Об этом в интервью Экономической правде рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Мы считаем, что в тени примерно половина экономики, но есть отрасли, например, торговля, где 60−70%», — отметил Гетманцев.

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По его словам, если сравнить поступления от НДС за 8 месяцев 2021 года с поступлениями за аналогичный период 2024 года, то они выросли на 73%. Это значительно превышает инфляцию, а с учетом падения экономики — абсолютно нормальные цифры.

«На 14,2% у нас увеличилась налоговая эффективность — это показатель, который позволяет нам рассчитать, сколько на объем налогооблагаемых операций уплачивается сумма НДС. Для алкоголя налоговая эффективность в 2021 году составила 5,1%, а на сегодняшний день — 7%. абсолютных цифрах — это „плюс“ 1,2 миллиарда за 8 месяцев года. Выручка легальных алкогольных напитков выросла на 28%», — рассказал депутат.

Он также отметил, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за законопроект, который устанавливает гарантированное налоговое обязательство для спиртовых заводов исходя из их мощности, а не из того, сколько спирта они производят.

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«С горючего мы имеем плюс 5,1 миллиарда гривен или плюс 45% по сравнению с 2023 годом. С игорного бизнеса поступления в 2021 году составляли 204 миллиона, в 2022 году — 730,9 миллиона, за 8 месяцев 2023 года — 5,6 миллиарда, а за 8 месяцев 2024 года — 11,7 миллиарда. Сейчас уже 13,5 миллиарда.

По его данным, выручки по РРО в ювелирном бизнесе в Украине выросли на 67,8% в августе 2024 года к январю 2024 года.

«Очень показательная цифра — вендинговые машины — плюс 350%. Они полностью были в тени. Однако тень — это не только теневой бизнес, но и чиновники, правоохранители, которые кормятся с этой тени. Это клановая система, которая формировалась 30 лет, которая управляла государством», — рассказал Гетманцев.

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Он также привел еще одни данные — по выручке электроники.

«По электронике — плюс 34% с начала года и 157,7% роста поступлений НДС (год к году). Мы заслушивали на комитете, и к нам пришли сети „Ябко“, „Яблоко“ и другие. И они вполне серьезно сказали: „Смотрите, раньше рынок работал так. Нам нужна дорожная карта от государства, как выйти из этого“. Они уверены, что они всё правильно делают, но им нужны какие-то переходные периоды, чтобы работать „в белую“. И это на третьем году войны», — отметил Гетманцев.

Економічна Правда По материалам:

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