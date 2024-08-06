Бизнес предлагает больше сосредоточиться на детенизации вместо повышения налогов — Finance.ua

Бизнес предлагает больше сосредоточиться на детенизации вместо повышения налогов Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Бизнес предлагает больше сосредоточиться на детенизации вместо повышения налогов

В правительственном законопроекте № 11 416 о повышении ставок некоторых налогов и введении новых отсутствуют меры по борьбе с теневой экономикой и меры по повышению эффективности работы ГНС.

Об этом говорится в заявлении Украинского совета бизнеса (УСБ).

Кроме того, в УСБ считают, что производство новых видов налогов значительно обременит бизнес и государственные органы дополнительными формами отчетности, необходимостью внедрения новых процедур администрирования и контроля, и повлечет за собой дополнительное фискальное давление на украинский бизнес.

В совете считают, что такие факторы приведут к дискриминации добросовестного бизнеса и будут способствовать росту теневой экономики.

Специалисты УСБ предлагают направить поиск дополнительных поступлений по следующим направлениям:

1. Активизация мер по борьбе с теневой экономикой и повышению эффективности работы контролирующих органов:

обеспечить полную перезагрузку Таможенной и Налоговой служб комиссиями с решающим голосом международных экспертов для минимизации «теневых схем» и наполнения бюджета;

улучшить администрирование налога на недвижимое имущество и использовать весь потенциал этого налога;

максимально автоматизировать процессы налогового администрирования.

2. Сокращение расходов общегосударственного бюджета.

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3. Привлечение бизнес-ассоциаций к разработке нового проекта закона и разработать варианты для поиска других источников поступлений в бюджет.

Компании-члены Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) тоже выступают за усиление мер по детенизации экономики для наполнения госбюджета вместо предлагаемого в законопроекте № 11 416 повышения ставок некоторых налогов и введения новых, сообщают на сайте ассоциации.

«По мнению участников ассоциации, пока правительство не использует потенциал теневой экономики, сложно с пониманием воспринимать дополнительные налоги исключительно на белый бизнес. Детенизация может высвободить дополнительные миллиарды гривен в государственный бюджет», — говорится в сообщении ЕБА в понедельник.

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Отмечается, что, по оценкам исследования Института социально-экономической трансформации, в 2023 году потенциальные потери доходов бюджета от «тени» составляют около 400 млрд грн. В частности, больше потерь от контрабанды на границе — 80−150 млрд грн, зарплат в конвертах — 70−110 млрд грн, контрафакта и нелегальной торговли — 46−51 млрд грн.

«Поэтому мы хотели бы обратить внимание на неисчерпаемый фискальный потенциал теневой экономики. В то же время хотим отметить, что без реформы таможни, полноценного перезапуска БЭБ и эффективной работы правоохранительных органов результативная борьба с тенью невозможна», — заявили в ЕБА.

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Економічна Правда По материалам:

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