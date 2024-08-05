Повышение налогов ударит по ценам: в НБУ рассказали детали — Finance.ua
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Повышение налогов ударит по ценам: в НБУ рассказали детали

Личные финансы
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Повышение налогов ударит по ценам: в НБУ рассказали детали
Повышение налогов ударит по ценам: в НБУ рассказали детали
Инициативы по введению новых налогов или повышению ставок по имеющимся, уменьшению или отмене налоговых льгот могут оказать разное влияние на инфляцию.
Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.
Отмечается, что финансирование значительных расходов на безопасность и оборону требует расширения внутренней ресурсной базы бюджета и базовый сценарий прогноза регулятора учитывает ряд мобилизационных мероприятий в 2024 году, в том числе повышение акцизных налогов.

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«В то же время инициативы по введению новых налогов или повышению ставок по имеющимся, уменьшению или отмене налоговых льгот сейчас являются риском прогноза. Каждая из таких инициатив может иметь разное влияние на инфляцию. Так, повышение отдельных прямых налогов (в частности, с доходов населения) будет уменьшать инфляционное давление из-за ограничения потребления, компенсируя таким образом влияние больших бюджетных расходов», — говорится в документе.
Сообщается, что налоги на потребление содержат больше проинфляционных рисков, ведь их повышение напрямую отразится на потребительских ценах. В частности, в случае повышения ставки НДС это отразится почти на всех компонентах, входящих в индекс потребительских цен. В то же время, как показывает мировой опыт, этот эффект обычно отражается на показателе годовой инфляции в течение 12 месяцев и в дальнейшем угасает.
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Нацбанк предупреждает, что проинфляционные риски содержат возможное введение военного сбора с доходов предприятий. Такой налог может в значительной степени переноситься бизнесом на потребителей.
«Эффект на цены может быть мультипликативным, поскольку налогообложение будет возникать на каждом этапе цепи производства и реализации продукции кроме случаев вертикально интегрированных компаний. Введение такого налога может существенно повысить инфляцию в течение относительно короткого периода», — объясняет регулятор.
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По материалам:
УНІАН
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