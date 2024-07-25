НБУ ухудшил прогноз относительно инфляции на этот и следующий год — Finance.ua
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НБУ ухудшил прогноз относительно инфляции на этот и следующий год

Казна и Политика
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Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания по индексу потребительских цен в 2024 и 2025 годах: с 8,2% до 8,5% и с 6% до 6,6% соответственно.
Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.
«Инфляция будет оставаться умеренной — 8,5% на конец года по обновленному прогнозу НБУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этому будут способствовать меры НБУ по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечению устойчивости валютного рынка.
Также сдерживающее влияние на цены окажет и дальнейшее действие моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов на газ, отопление и горячую воду.
«Взвешенная процентная и валютно-курсовая политика НБУ, а также ослабление внешнего инфляционного давления позволят замедлить инфляцию уже в 2025 году — до 6,6%», — продолжила пресс-служба.
Прогноз инфляции в 2026 году остается неизменным — 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и дальнейшего улучшения ситуации в энергетике.
В предыдущем прогнозе от НБУ были приведены следующие данные: инфляция на 2024 — 8,2%, 2025 — 6%, а на 2026 — 5%.
По материалам:
Економічна Правда
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