Налог с оборота в законопроекте о росте налогов, вероятно, будет заменен повышением НДС — Гетманцев Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Налог с оборота в законопроекте о росте налогов, вероятно, будет заменен повышением НДС — Гетманцев

Военный сбор (ВС) с юридических лиц 1%, который фактически является налогом с оборота, будет исключен из правительственного законопроекта № 11 416 о повышении налогов и, вероятно, заменен налогом на добавленную стоимость (НДС), сообщил председатель профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев по итогам первых консультаций с бизнесом

«О первых очертаниях архитектуры изменений налогового законопроекта КМ. Контуры еще не понятны окончательно, но соглашаюсь с бизнесом, что 1%-ный налог с оборота не пройдет и слава Богу. Новый сложный налог нам точно не нужен», — написал он в своем телеграм-канале.

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«Заменить его предлагают на НДС, и в этом случае взлетит большинство мелких, фискально не значимых точечных изменений, рассмотрим их отдельно, а от каких-то откажемся», — добавил глава комитета.

По его словам, дополнительный ВС с зарплат и физлиц-предпринимателей (ФЛП) без исключений для каких-то отраслей может сохраниться в законе, однако он будет дополнен изменениями, направленными на детенизацию, в уточненной с бизнесом редакции.

Гетманцев также подчеркнул, что уже достигнута договоренность, что повышенные налоги вводятся только во время войны.

Первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция «Голос») добавил, что бизнес требует, чтобы государство сократило расходы и провело реформу таможни.

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«Из плохих новостей: пока что „налог с оборота“ — это все от чего готовы отказаться. И то, просто заменил его на повышение НДС. Все остальные новации, несмотря на замечания, остаются. Поэтому не ждите там больших изменений», — написал нардеп в Телеграме.

Он добавил, что законопроект будет представлен Верховной Раде в 20-х числах августа и, вероятнее всего, это будет доработанный текст.

В то же время Железняк считает, что законопроект «развалится в зале», поскольку на него пока нет голосов.

Гетманцев отметил, что консультации с бизнесом будут продолжены.

Справка Finance.ua:

18 июля в Раде были зарегистрированы правительственные законопроекты о внесении поправок в госбюджет-2024 относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны (№ 11 417) и поправок в Налоговый кодекс и другие законы об особенностях налогообложения в период действия военного положения (№ 11 416). Последний предусматривает повышение налогов на 125 млрд грн в этом году и на 341,9 млрд грн — в следующем;

среди основных инициатив правительства — повышение ставки военного сбора с доходов физлиц с 1,5% до 5% (оценка дополнительных доходов около 45,5 млрд грн) и уплата его ФЛП в размере 800 грн в месяц (2,3 млрд грн), а также введение военного сбора для юрлиц и ФЛП 3-й группы в размере 1% дохода (50,5 млрд грн).

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