Минфин готов к компромиссу по вопросу конструкции налоговых мер — министр Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Минфин готов к компромиссу по вопросу конструкции налоговых мер — министр

Избежать повышения налогов нельзя, потому что все остальные источники для увеличения финансирования сил обороны уже исчерпаны, однако Министерство финансов готово искать с бизнесом компромисс в поиске конструкции налоговых мер.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Мы проводим обсуждение предложений всех заинтересованных сторон и готовы искать компромисс по вопросу конструкции налоговых мер. Ключевой сейчас — вопрос времени. Решение должно быть принято до сентября", — написал он в Facebook в среду вечером по итогам проведенной встречи Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины («Совет 7-ми») под председательством главы Офиса президента Андрея Ермака и премьера-министра Дениса Шмыгаля.

Приоритетная задача — найти оптимальный вариант, который позволит профинансировать дополнительную потребность сектора безопасности и обороны в 2024—2025 годах.

Министр напомнил, что предложенный Минфином законопроект предусматривает рост расходов на сектор безопасности и обороны на 500 млрд грн 2024 года, из которых предлагается профинансировать благодаря налоговым мерам всего 120 млрд грн, а все остальное — благодаря внутренним заимствованиям, перевыполнению действующих доходов госбюджета, в том числе и за счет детенизации.

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«Вопрос обеспечения этих средств — это безапелляционная необходимость. От этого зависит обороноспособность государства. Полномасштабная война идет уже третий год, и правительство делало все возможное, чтобы не повышать налоги для бизнеса. Сегодня этот шаг вынужденный», подчеркнул Марченко.

Он уточнил, что накануне прошла откровенная встреча с экономическими экспертами по обсуждению предложений о повышении налогов.

«Договорились, что эти встречи — начало диалога. Далее будем сообща работать в парламентском комитете по бюджету, чтобы найти самые эффективные решения. Бизнес и эксперты будут вовлечены в это», — описал дальнейшие действия глава Минфина.

Справка Finance.ua:

18 июля в Раде были зарегистрированы правительственные законопроекты о внесении поправок в госбюджет-2024 по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны (№ 11 417) и поправок в Налоговый кодекс и другие законы об особенностях налогообложения в период действия военного положения (№ 11 416). Последний предусматривает повышение налогов на 125 млрд грн в этом году и на 341,9 млрд грн — в следующем.

Среди основных инициатив правительства — повышение ставки военного сбора с доходов физлиц с 1,5% до 5% (оценка дополнительных доходов около 45,5 млрд грн) и уплата его ФЛПами в размере 800 грн в месяц (2,3 млрд грн), а также введение военного сбора для юрлиц и ФЛП 3-й группы в размере 1% дохода (50,5 млрд грн).

Предложено также повысить или ввести там, где его сейчас нет, военный сбор 5% на мобильную связь (0,9 млрд грн), покупку банковских металлов (0,02 млрд грн) и недвижимости (за исключением одного объекта в год) (1,2 млрд грн), 15% - на покупку легковых авто для их первой регистрации в Украине (10,2 млрд грн) и 30% - на покупку ювелирных изделий с уплатой его розничными продавцами (0,14 млрд грн).

Среди других нововведений — ежемесячная уплата авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий розничными продавцами горючего в размере 0,5 млн грн в расчете на 1 куб. м резервуаров для хранения горючего (8,3 млрд грн), установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитков с добавлением сахара или других подсластителей (2,4 млрд грн), снижение порога беспошлинных посылок из-за границы с EUR150 до EUR45 (3,3 млрд грн).

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