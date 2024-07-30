Война будет продолжаться: МВФ оценил финансовую потребность Украины в 2025 году — Finance.ua

Война будет продолжаться: МВФ оценил финансовую потребность Украины в 2025 году Сегодня 14:01 — Казна и Политика

Война будет продолжаться: МВФ оценил финансовую потребность Украины в 2025 году

Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую потребность на 2025 год со стороны партнеров в размере 12−15 млрд долларов из-за того, что война будет продолжена и в следующем году.

Об этом в интервью заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он напомнил, что при подготовке действующей программы с МВФ один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет действовать до середины 2024 года, но этот прогноз не реализовался.

«Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжена в 2025 году и нам нужно иметь буфер», — сказал министр, оценив дополнительные потребности на 2025 год в 12−15 млрд долларов.

По словам Марченко, эти оценки полностью соответствуют дискуссиям Минфина по МВФ.

«Они также потенциально видят это как дополнительную потребность от того, что сейчас у нас предусмотрено в программе», — сказал министр.

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Вместе с тем, по мнению собеседника, Украина, повышая налоги, тоже должна дать сигнал партнерам и закрыть рты критикам, которые говорят, что вклад самой Украины недостаточен.

«Мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже делаем. Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд гривен и вот есть решение как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет», — пояснил Марченко.

Сейчас, по его словам, согласно программе МВФ, заверений наших партнеров недостаточно, чтобы правительство могло подать в Раду сбалансированный бюджет на следующий год.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабного вторжения МВФ предоставил Украине $10,2 млрд бюджетной помощи. Это третье по объему внешнее финансирование после ЕС и США;

команда Международного валютного фонда 16 июля начала встречи с представителями властей Украины по бюджетным планам до конца года;



долг Украины перед МВФ увеличился до $13,85 млрд после получения транша в размере $2,2 млрд, что делает его вторым крупнейшим должником после Аргентины.



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