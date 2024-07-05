Какие инструменты будет привлекать Украина в случае негативного сценария — прогноз МВФ Сегодня 15:19

Какие инструменты будет привлекать Украина в случае негативного сценария — прогноз МВФ

В МВФ считают, что риски, связанные с войной — как по продолжительности, так и по интенсивности — это самый большой риск для базового прогноза.

Об этом говорится в материалах МВФ, опубликованных на его сайте, передает «Интерфакс-Украина».

Война может потребовать дополнительных расходов на проведение военных операций в базовом режиме, в частности, за счет плановой мобилизации. Длительная и более интенсивная война при отсутствии дополнительной внешней поддержки может потребовать применения неоптимальных мер (например, сокращения государственной помощи или накопления задолженности по расходам), которые могут повлечь за собой социально-экономические потрясения и ухудшение прогноза, отметил Фонд.

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Отмечается, что если серьезность потрясений выведет страну за пределы негативного сценария, возможно, потребуется принять дополнительные нетрадиционные меры, и у власти есть обязательства и возможности для их реализации. Например, речь может идти о дополнительном налоге к налогам на доходы физлиц и/или дополнительном налоге на предметы роскоши или акцизы, а также мобилизации внутреннего облигационного финансирования в еще большем масштабе.

Последнее может включать, при необходимости, административные меры относительно банков по владению ОВГЗ в оговоренной сумме или минимальный период, дифференцируя банки на основе индивидуальных условий ликвидности. Вторичные покупки НБУ гособлигаций также могут послужить поддержкой на первичном рынке, считают в МВФ.

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По мнению Фонда, можно рассмотреть такие инструменты как облигации, привязанные к инфляции или обменному курсу. В конце концов, в случае восстановления высокого давления на обменный курс, но при сохранении адекватного уровня резервов при корректировке позиции денежно-кредитной политики можно было бы рассмотреть определенную комбинацию расширенного валютного контроля, а также активную валютную политику, говорится в материалах.

Економічна Правда По материалам:

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