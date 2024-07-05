Глава Минфина сообщил, на что в первую очередь направят транш МВФ — Finance.ua

Глава Минфина сообщил, на что в первую очередь направят транш МВФ
Транш от МВФ в размере 2,2 млрд долларов не имеет четкой привязки к целевым затратам. Но Минфин направит эти деньги прежде всего на социальные расходы — пенсии, зарплаты учителей и врачей.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона в четверг, 4 июля.
По его словам, деньги МВФ помогают Украине финансировать дефицит бюджета.
Читайте также
«Конечно, они не маркированные, не имеют четкой привязки, на какие цели они должны быть потрачены. Но, учитывая потребность в закрытии именно социальных расходов, эти средства будут прежде всего направлены на социальные расходы, на выплаты пенсий, заработных плат учителей, врачей и другие социальные программы», — сообщил Марченко.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 3 июля сообщил, что Украина получила 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда.
Поделиться новостью