Глава Минфина сообщил, на что в первую очередь направят транш МВФ — Finance.ua

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Глава Минфина сообщил, на что в первую очередь направят транш МВФ

Казна и Политика
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Глава Минфина сообщил, на что в первую очередь направят транш МВФ
Глава Минфина сообщил, на что в первую очередь направят транш МВФ
Транш от МВФ в размере 2,2 млрд долларов не имеет четкой привязки к целевым затратам. Но Минфин направит эти деньги прежде всего на социальные расходы — пенсии, зарплаты учителей и врачей.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона в четверг, 4 июля.
По его словам, деньги МВФ помогают Украине финансировать дефицит бюджета.
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«Конечно, они не маркированные, не имеют четкой привязки, на какие цели они должны быть потрачены. Но, учитывая потребность в закрытии именно социальных расходов, эти средства будут прежде всего направлены на социальные расходы, на выплаты пенсий, заработных плат учителей, врачей и другие социальные программы», — сообщил Марченко.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 3 июля сообщил, что Украина получила 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда.
По материалам:
Слово і Діло
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