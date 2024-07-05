Украина ожидает получить в сентябре и декабре по 1,1 млрд долларов по программе EFF — Марченко — Finance.ua
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Украина ожидает получить в сентябре и декабре по 1,1 млрд долларов по программе EFF — Марченко

Казна и Политика
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Украина ожидает получить в сентябре и декабре по 1,1 млрд долларов по программе EFF — Марченко
Украина ожидает получить в сентябре и декабре по 1,1 млрд долларов по программе EFF — Марченко
Ключевое условие для пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) в сентябре уже выполнено — перезагрузка Бюро экономической безопасности. В настоящее время существует ряд технических требований, в основном касающихся гуманитарной и фискальной политики, которые могут быть выполнены до указанных сроков. Следующие пересмотры программы, где Украина может получить 2,2 млрд долларов, планируются на сентябрь и декабрь.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.
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«Ключевое условие для пересмотра именно в сентябре уже выполнено. Это принять закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Также есть ряд технических требований, в основном касающихся гуманитарной и фискальной политики. Я считаю, что есть все основания полагать, что все они будут выполнены до указанных сроков. Два следующих пересмотра — это сентябрь и декабрь. Ожидаемые суммы траншей — по 1,1 млрд долларов», — сказал Марченко.
Он отметил, что в общей сложности объем кредитной программы составляет 15,6 млрд долларов.
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«Мы уже в рамках программы привлекли половину средств. (…) Если мы все шаги сделаем, то мы сможем привлечь полностью всю сумму средств. 7,6 млрд долларов, если быть точным, мы уже получили», — добавил Марченко.
По материалам:
УНН
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