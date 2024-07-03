Украина получила $2,2 млрд от МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила $2,2 млрд от МВФ

Казна и Политика
54
Украина получила $2,2 млрд от МВФ
Украина получила $2,2 млрд от МВФ
В Госбюджет Украины поступил пятый транш в размере около 2,2 млрд долларов США (1,7 млрд СПЗ) от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 млрд долларов. Для их получения Украина проделала важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ», — написал Шмыгаль.
Читайте также
По его словам, перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.
Как добавила пресс-служба Министерства финансов, 28 июня Исполнительный совет Фонда одобрил четвертый пересмотр программы EFF.
«За 14 месяцев функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже четыре пересмотра, что позволило привлечь около 7,6 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов США. Мы продолжаем активно работать над проведением совместно определенных реформ по Программе, что способствует обеспечению макрофинансовой стабильности и создает условия для дальнейшего восстановления и развития экономики Украины на пути вступления в ЕС», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Читайте также
Следующие меры, которые Украина должна будет принять к пятому пересмотру, определены в совместном Меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике. В частности, это продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

Справка Finance.ua:

  • соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. В рамках программы уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов, в том числе на 900 млн долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд долларов в июле;
  • в 2024 году Украина рассчитывает получить около 5,4 млрд долларов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.