Украина получила $2,2 млрд от МВФ — Finance.ua

Украина получила $2,2 млрд от МВФ Сегодня 11:05 — Казна и Политика

Украина получила $2,2 млрд от МВФ

В Госбюджет Украины поступил пятый транш в размере около 2,2 млрд долларов США (1,7 млрд СПЗ) от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 млрд долларов. Для их получения Украина проделала важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ», — написал Шмыгаль.

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По его словам, перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.

Как добавила пресс-служба Министерства финансов, 28 июня Исполнительный совет Фонда одобрил четвертый пересмотр программы EFF.

«За 14 месяцев функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже четыре пересмотра, что позволило привлечь около 7,6 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов США. Мы продолжаем активно работать над проведением совместно определенных реформ по Программе, что способствует обеспечению макрофинансовой стабильности и создает условия для дальнейшего восстановления и развития экономики Украины на пути вступления в ЕС», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Следующие меры, которые Украина должна будет принять к пятому пересмотру, определены в совместном Меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике. В частности, это продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

Справка Finance.ua:

соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. В рамках программы уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов, в том числе на 900 млн долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд долларов в июле;

в 2024 году Украина рассчитывает получить около 5,4 млрд долларов.

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