Деньги от США, ЕС и МВФ: Шмыгаль рассказал о ключевых договоренностях с партнерами — Finance.ua

Деньги от США, ЕС и МВФ: Шмыгаль рассказал о ключевых договоренностях с партнерами Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Деньги от США, ЕС и МВФ: Шмыгаль рассказал о ключевых договоренностях с партнерами

В этом месяце у Украины есть важные достижения для экономической и финансовой устойчивости.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Украина уже в этом году получит дополнительные 50 млрд долларов от наших союзников благодаря использованию доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов. Соответствующее решение принято на саммите стран Большой семерки. Для нас это победный, но все еще промежуточный шаг", — отметил Денис Шмыгаль и добавил, что Украина будет работать над тем, чтобы конфисковать все замороженные суверенные российские активы и активы российских олигархов, поддерживающих эту агрессию.

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Кроме решения о дополнительных 50 млрд, Украина достигла еще трех ключевых договоренностей в финансовой плоскости.

В частности, Украина и США подписали соглашение, которое позволит нашему государству получить почти 7,9 млрд долларов финансовой поддержки в этом году. Кроме того, Украина подписала соглашение с ЕС о привлечении финансирования в рамках Ukraine Facility на следующие 4 года. Вчера поступило 1,9 млрд евро по этой программе.

«Уже сегодня состоится заседание Совета директоров МВФ. Ожидаем, что по результатам этого заседания Украина получит 2,2 млрд долларов. Впервые в истории наша страна прошла уже четыре пересмотра в рамках одной программы с МВФ», — отметил премьер-министр.

По словам Дениса Шмыгаля, благодаря всем этим соглашениям с ЕС, МВФ, США, Всемирным банком, со странами G7 и другими нашими союзниками правительство Украины четко понимает, как профинансирует дефицит бюджета не только в этом году, но также и в следующем.

«Мы понимаем, как будем финансировать социальные программы и другие критические расходы. Сложно переоценить важность этих решений и договоренностей для устойчивости нашей финансовой системы и последующего восстановления экономики», — подчеркнул глава правительства.

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