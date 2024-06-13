Коалиция «Рамштайн» обязалась выделить более $98 млрд на военную помощь Украине — глава Пентагона — Finance.ua
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Коалиция «Рамштайн» обязалась выделить более $98 млрд на военную помощь Украине — глава Пентагона

Казна и Политика
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Коалиция «Рамштайн» обязалась выделить более $98 млрд на военную помощь Украине — глава Пентагона
Коалиция «Рамштайн» обязалась выделить более $98 млрд на военную помощь Украине — глава Пентагона
США и другие члены Контактной группы по обороне Украины в целом обязались выделить уже более $98 млрд на помощь в сфере безопасности украинскому народу с начала полномасштабного вторжения рф.
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Дж. Остин.
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«Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта Контактная группа выделила Украине более $98 млрд в виде помощи в сфере безопасности. И эта коалиция продолжает находить инновационные и устойчивые пути для увеличения критически важного потенциала для удовлетворения насущных потребностей Украины», — сказал он, открывая 23-е заседание в формате «Рамштайн».
Отдельно он поблагодарил Швецию за недавнее объявление крупнейшего пакета военной помощи на сумму около $1,2 млрд, Бельгии, которая обязалась поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, а также $1 млрд военной помощи в этом году. Остин напомнил об обязательствах Испании передать Украине зенитные ракеты.
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«Мы должны продолжать находить новые решения, особенно для проблем ПВО Украины, и мы продолжим поддерживать долгосрочную безопасность Украины», — сказал министр.
Кроме того, Остин отметил работу capability coalitions в рамках контактной группы по укреплению и модернизации ее вооруженных сил на долгосрочную перспективу.
«Я с нетерпением жду сегодняшних новостей от коалиции по беспилотным летательным аппаратам. Коалиция беспилотников работает над тем, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии сегодня и сдерживать ее завтра», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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