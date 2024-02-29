В Пентагоне рассматривают возможность использования резервных $4 млрд для помощи Украине — Finance.ua
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В Пентагоне рассматривают возможность использования резервных $4 млрд для помощи Украине

Казна и Политика
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В Пентагоне рассматривают возможность использования резервных $4 млрд для помощи Украине
В Пентагоне рассматривают возможность использования резервных $4 млрд для помощи Украине
В Пентагоне раздумывают, стоит ли использовать последний источник финансирования, который у него остался, для военной помощи и поддержки Украины, поскольку нет гарантии, что средства будут пополнены за счет более масштабного пакета помощи, который никак не может одобрить Конгресс.
Об этом пишет CNN.
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Отмечается, что Министерство обороны все еще располагает около 4 миллиардами долларов президентского финансирования, которое Джо Байден может выделить без согласования Конгресса и что позволяет Пентагону отправить в Киев военную технику из собственных запасов.
Издание пишет, что ранее Пентагон не желал тратить какую-то часть этих денег, без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом, поскольку использование данных средств без дальнейшего их восстановления может повлиять на готовность американских войск.
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Тем не менее, Украина все больше нуждается в военной помощи США, а руководство республиканцев в Палате представителей отказывается провести голосование по вопросу предоставления дополнительного финансирования, высокопоставленные чиновники обороны обсуждают, существует ли какая-то внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить по крайней мере часть этой суммы.
Сообщается, что в Пентагоне готовы потратить часть этих 4 миллиардов долларов, даже рискуя не получить возмещение Конгресса. Если такое решение будет принято, то для Пентагона оно будет беспрецедентным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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