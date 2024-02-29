В Пентагоне рассматривают возможность использования резервных $4 млрд для помощи Украине — Finance.ua

В Пентагоне рассматривают возможность использования резервных $4 млрд для помощи Украине Сегодня 12:15 — Казна и Политика

В Пентагоне рассматривают возможность использования резервных $4 млрд для помощи Украине

В Пентагоне раздумывают, стоит ли использовать последний источник финансирования, который у него остался, для военной помощи и поддержки Украины, поскольку нет гарантии, что средства будут пополнены за счет более масштабного пакета помощи, который никак не может одобрить Конгресс.

Об этом пишет CNN

Отмечается, что Министерство обороны все еще располагает около 4 миллиардами долларов президентского финансирования, которое Джо Байден может выделить без согласования Конгресса и что позволяет Пентагону отправить в Киев военную технику из собственных запасов.

Издание пишет, что ранее Пентагон не желал тратить какую-то часть этих денег, без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом, поскольку использование данных средств без дальнейшего их восстановления может повлиять на готовность американских войск.

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Тем не менее, Украина все больше нуждается в военной помощи США, а руководство республиканцев в Палате представителей отказывается провести голосование по вопросу предоставления дополнительного финансирования, высокопоставленные чиновники обороны обсуждают, существует ли какая-то внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить по крайней мере часть этой суммы.

Сообщается, что в Пентагоне готовы потратить часть этих 4 миллиардов долларов, даже рискуя не получить возмещение Конгресса. Если такое решение будет принято, то для Пентагона оно будет беспрецедентным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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