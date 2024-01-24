В Пентагоне назвали сумму, которую коалиция «Рамштайн» в целом выделила Украине — Finance.ua
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В Пентагоне назвали сумму, которую коалиция «Рамштайн» в целом выделила Украине

Казна и Политика
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В Пентагоне назвали сумму, которую коалиция «Рамштайн» в целом выделила Украине
В Пентагоне назвали сумму, которую коалиция «Рамштайн» в целом выделила Украине
Контактная группа по обороне Украины, известная как формат «Рамштайн», выделила в общей сложности более $80 миллиардов военной помощи Украине и продолжает коллективные усилия, чтобы обеспечивать непрерывную поддержку.
Об этом заявил во вторник по итогам виртуальной встречи Контактной группы спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
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«Контактная группа продолжает коллективные усилия для международной военной поддержки Украины, которая продолжает защищаться от неспровоцированной агрессивной войны рф. В целом, эта коалиция выделила более $80 миллиардов США на помощь Украине в сфере безопасности, и важная работа продолжается», — сказал представитель оборонного ведомства США.
Он уточнил, что усилия сосредоточены на усилении потенциала ВВС Украины, артиллерии, морских операций, наземного разминирования, ПВО и информационных технологий.
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Представитель Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты, несмотря на отсутствие решения о дальнейшей поддержке Украины со стороны Конгресса, продолжают объединять усилия союзников и партнеров, чтобы изыскать возможности для помощи ВСУ.

Справка Finance.ua:

  • министр финансов США Джанет Йеллен заверила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что администрация президента США намерена выделить Киеву бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов;
  • эти средства будут направлены на покрытие расходов украинского правительства и поддержку экономики страны в условиях войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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