В Пентагоне назвали сумму, которую коалиция «Рамштайн» в целом выделила Украине — Finance.ua

В Пентагоне назвали сумму, которую коалиция «Рамштайн» в целом выделила Украине Сегодня 12:01 — Казна и Политика

В Пентагоне назвали сумму, которую коалиция «Рамштайн» в целом выделила Украине

Контактная группа по обороне Украины, известная как формат «Рамштайн», выделила в общей сложности более $80 миллиардов военной помощи Украине и продолжает коллективные усилия, чтобы обеспечивать непрерывную поддержку.

Об этом заявил во вторник по итогам виртуальной встречи Контактной группы спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

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«Контактная группа продолжает коллективные усилия для международной военной поддержки Украины, которая продолжает защищаться от неспровоцированной агрессивной войны рф. В целом, эта коалиция выделила более $80 миллиардов США на помощь Украине в сфере безопасности, и важная работа продолжается», — сказал представитель оборонного ведомства США.

Он уточнил, что усилия сосредоточены на усилении потенциала ВВС Украины, артиллерии, морских операций, наземного разминирования, ПВО и информационных технологий.

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Представитель Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты, несмотря на отсутствие решения о дальнейшей поддержке Украины со стороны Конгресса, продолжают объединять усилия союзников и партнеров, чтобы изыскать возможности для помощи ВСУ.

Справка Finance.ua:

министр финансов США Джанет Йеллен заверила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что администрация президента США намерена выделить Киеву бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов;

эти средства будут направлены на покрытие расходов украинского правительства и поддержку экономики страны в условиях войны.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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