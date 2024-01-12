Пентагон не нашел неопровержимых доказательств расхищения американского оружия в Украине — Finance.ua
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Пентагон не нашел неопровержимых доказательств расхищения американского оружия в Украине

Казна и Политика
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Пентагон не нашел неопровержимых доказательств расхищения американского оружия в Украине
Пентагон не нашел неопровержимых доказательств расхищения американского оружия в Украине
В Министерстве обороны США прокомментировали отчет генерального инспектора по проблемам с учетом военной помощи Украине, отметив, что на данный момент нет достоверных доказательств попадания американского оружия не в те руки.
Об этом на брифинге 11 января заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, сообщает «Европейская правда».
«На сегодняшний день нет никаких неопровержимых доказательств попадания не в те руки передового конвенционального оружия, которое США передали Украине», — сказал он.
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В то же время, добавил представитель Минобороны США, «видим, как россия постоянно пытается распространять дезинформацию об обратном».
«Но факт заключается в том, что мы наблюдали за тем, как украинцы используют эти возможности на поле боя. Мы видим, что они используют их эффективно», — добавил Райдер.
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Отчет генерального инспектора Министерства обороны США, опубликованный ранее, выявил, что ведомство не смогло оперативно или в полной мере отчитаться о почти 40 тысячах единиц оружия, которые предназначались для помощи Украине, начиная с 2014 года.
Этот объем составляет около 2% от общей суммы в 50 миллиардов долларов военной помощи, которую Украина получила от США.
В ноябре посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что представители посольства, которые следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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