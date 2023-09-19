Глава Пентагона рассказал, сколько США и партнеры в целом выделили на помощь Украине — Finance.ua

Глава Пентагона рассказал, сколько США и партнеры в целом выделили на помощь Украине Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Глава Пентагона рассказал, сколько США и партнеры в целом выделили на помощь Украине

США и партнеры Украины выделили более $76 млрд прямой помощи украинской обороне.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Дж. Остин ІІІ.

«В целом США и глобальные партнеры Украины выделили более $76 млрд на прямую помощь обороне Украины. Эта поддержка демонстрирует глубокую решительность присутствующих здесь почти 50 стран. Вместе мы обеспечим Украину тем, что ей нужно, тогда, когда она в этом нуждается», — сказал Остин, открывая 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Германии.

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Отдельно глава Пентагона выразил слова благодарности бывшему министру обороны Украины Алексею Резникову «за все, что он сделал для свободной Украины», отметив «его упорный труд и самоотверженность».

Остин также поздравил нового министра обороны Украины Рустема Умерова, для которого это первое заседание Контактной группы по обороне.

«Мне очень понравился наш разговор несколько дней назад, и, конечно, мне понравилась наша встреча, которую мы только что завершили. Я с нетерпением ожидаю возможности тесно сотрудничать с вами и вашей командой», — отметил он.

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Остин подчеркнул, что прямо сейчас украинские войска ведут тяжелую борьбу за освобождение своей суверенной территории от российских захватчиков.

«Контрнаступление Украины продолжает уверенно продвигаться вперед, и храбрые украинские войска прорывают хорошо укрепленные рубежи российской агрессивной армии. Прогресс Украины является свидетельством боевого духа ее народа», — заявил он.

По словам министра обороны США, история покажет «все безрассудство жестокого и неспровоцированного вторжения путина на территорию мирного соседа».

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«В этой войне время не на стороне путина. Время никогда не на стороне диктатора, начинающего имперскую войну. И время никогда не на стороне агрессии», — заявил Остин.

Глава Пентагона также отметил смелость и настойчивость украинского народа, противостоящего российскому вторжению.

«В течение всей этой трагической войны путин пытался деморализовать украинский народ. Вместо этого он деморализовал российскую армию. А кремль изолировал себя своей вопиющей агрессией. Просто посмотрите на 50 стран, с гордостью представленных за этим столом, которые вместе защищают Украину и международный порядок, основанный на правилах. А затем посмотрите на кремль, оставшийся наедине с такими странами, как Иран и Северная Корея», — заявил глава Пентагона.

Как заверил Остин, США и партнеры «вновь доказывают свою устойчивость» и будут поддерживать украинский народ в долгосрочной перспективе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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