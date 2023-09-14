В Пентагоне создали новую команду в Украине для мониторинга использования помощи США — Finance.ua

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В Пентагоне создали новую команду в Украине для мониторинга использования помощи США

Казна и Политика
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В Пентагоне создали новую команду в Украине для мониторинга использования помощи США
В Пентагоне создали новую команду в Украине для мониторинга использования помощи США
Минобороны США создает новую команду в Украине для мониторинга американской помощи в сфере безопасности, поскольку все больше законодателей-республиканцев призывают к усилению контроля за использованием денег.
Об этом пишет CNN.
Генеральный инспектор Пентагона сообщил, что высокопоставленный представитель США приступил к работе в Украине в конце августа, а до конца сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет проводить мониторинг американской помощи, которая с начала работы администрации президента США Джо Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.
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По словам спикера генерального инспектора Меган Рид, это будет первый случай, когда сотрудники инспекции будут работать в Украине после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.
Как отмечает CNN, Пентагон улучшил свои возможности контроля за передачей оружия и техники в Украину с помощью атташе по обороне в Киеве и создания Группы содействия безопасности в Украине, но военным было трудно эффективно контролировать поставки, когда началась полномасштабная война.
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В отчете генерального инспектора Министерства обороны, полученном CNN, отмечается, что способность США контролировать поступающие в Украину миллиарды долларов помощи сталкивается с «проблемами» из-за ограниченного американского присутствия.
Недавно администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой о предоставлении дополнительной помощи на 24 миллиарда долларов, в том числе 13 миллиардов долларов на безопасность. Ранее президент и другие чиновники администрации пообещали продолжать помогать Украине столько, сколько это потребуется.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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